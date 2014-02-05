Арбузов наконец-то заметил, что на межбанке появилась напряженность
Фундаментальных экономических причин для беспокойства нет, считает Арбузов
Ситуация на валютном рынке Украины напряженная, хотя для этого по-прежнему нет каких-либо фундаментальных экономических причин, заявил, открывая заседание Кабинета министров, исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов.
«На валютном рынке есть напряжение, хотя оснований для этого нет», - заявил Арбузов.
Он отметил, что Национальный банк Украины обнародовал показатели сальдо платежного баланса.
«Сальдо платежного баланса положительное и составляет 2 млрд долл США. Напомню, в 2012 году было «минус» 4 млрд долл., в 2013-м – 2 млрд долл. Как видите, фундаментальных экономических причин для беспокойства нет. И поэтому в который раз призываю всех как можно скорее разрешить конфликты. Помните: в конечном счете, события влияют на бюджеты каждой нашей семьи», - сказал Арбузов.
Как сообщал УНИАН, на межбанковском валютном рынке Украины в среду, 5 февраля, торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 9,0000/9,4000 грн.
Цены на российскую валюту поднялись – 0,2581/0,2695, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,1645/12,7070.
Читайте такжеГривня из-за сложной ситуации в стране может девальвировать до 10 грн/долл. - эксперт Во вторник Нацбанк вышел на рынок с продажей американской валюты по курсу – 8,6000.
В то же время, согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 февраля Нацбанк установил курс гривни к доллару США на уровне: 100 долл. – 799,3 грн.
В январе 2014 года Нацбанк четыре дня подряд выходил на рынок с интервенциями, предлагая доллар по курсу 8,4 грн/долл. По предварительным оценкам дилеров, в январе НБУ потратил на стабилизацию курса гривни не менее 1 млрд долл.
В этой связи эксперты ожидают, что давление на золотовалютные резервы Национального банка Украины в феврале усилится, что окажет дальнейшее негативное влияние на курс национальной валюты.