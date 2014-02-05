Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова вслед за рейтингом Украины

Международной рейтинговое агентство Moody's Investors Service вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило рейтинги украинских городов Киева и Харькова с уровня «Caa1» до «Caa2» с негативным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

По мнению аналитиков агентства, ухудшение кредитоспособности Украины имеет прямые последствия для рейтингов Киева и Харькова с учетом их тесных финансовых и институциональных связей с центральным правительством.

Читайте такжеЭксперты объяснили снижение рейтингов Украины международными агентствами«Институциональные и финансовые связи городов отражаются в том, что правительство устанавливает местные государственные доходы бюджета и целевые расходы ежегодно, тем самым ограничивает гибкость бюджета обоих городов», - говорится в сообщении.

Moody's отмечает, что оба города подвергаются воздействию возможного сокращения финансирования от центрального правительства, которое оно может предпринять, чтобы сбалансировать центральный бюджет.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровня "Caa2" с "Caa1" с негативным прогнозом.

28 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» в связи со сложной политической ситуацией с негативным прогнозом.