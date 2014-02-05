Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова вслед за рейтингом Украины
Оба города подвергаются воздействию возможного сокращения финансирования от правительства.
Международной рейтинговое агентство Moody's Investors Service вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило рейтинги украинских городов Киева и Харькова с уровня «Caa1» до «Caa2» с негативным прогнозом.
Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.
По мнению аналитиков агентства, ухудшение кредитоспособности Украины имеет прямые последствия для рейтингов Киева и Харькова с учетом их тесных финансовых и институциональных связей с центральным правительством.
Читайте такжеЭксперты объяснили снижение рейтингов Украины международными агентствами«Институциональные и финансовые связи городов отражаются в том, что правительство устанавливает местные государственные доходы бюджета и целевые расходы ежегодно, тем самым ограничивает гибкость бюджета обоих городов», - говорится в сообщении.
Moody's отмечает, что оба города подвергаются воздействию возможного сокращения финансирования от центрального правительства, которое оно может предпринять, чтобы сбалансировать центральный бюджет.
Как сообщал УНИАН, 1 февраля Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровня "Caa2" с "Caa1" с негативным прогнозом.
28 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» в связи со сложной политической ситуацией с негативным прогнозом.