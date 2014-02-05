Из-за скачка доллара начал дорожать бензин

В Украине с конца прошлой недели топливо на АЗС подорожало на 10-20 коп. за литр, сообщили в консалтинговых компаниях "А-95" и Upeco. В частности, средняя стоимость дизельного топлива в крупнооптовом секторе рынка увеличилась на 100 грн - до 12,4 тыс. грн/т и 12,6 тыс. грн/т соответственно.

Об этом сообщает Коммерсант.

С прошлого четверга выросла стоимость топлива и в розничном сегменте. Средние цены на украинских АЗС по состоянию на вчера подскочили с 10,22 до 10,26 грн за литр А-80, с 10,44 до 10,47 грн за литр Аи-92, с 10,64 до 10,81 грн за литр Аи-95 и с 9,51 до 9,59 грн за литр дизтоплива, заявили в компании Upeco.

В Киеве рост цен был еще ощутимее. С прошлого четверга по вторник Аи-95, к примеру на АЗС Shell, подорожал с 11,29 до 11,39 грн за литр, дизтопливо — с 9,99 до 10,09 грн за литр. На АЗС WOG цена Аи-95 выросла с 11,19 до 11,39 грн за литр, на АЗС ОККО — с 11,19 до 11,29 грн за литр.

"В ближайшее время цены на топливо в регионах достигнут киевских, а столичные повысятся еще больше",— заявил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Трейдеры объясняют рост цен на бензин девальвацией гривни и проблемами с импортом. Не увеличилась стоимость топлива только у отечественных нефтеперерабатывающих заводов, но их доля очень мала, чтобы повлиять на рынок.

По словам экспертов, подорожание продолжится и дальше. "По крайней мере до конца следующей недели топливо будет дорожать - еще как минимум на 7-10 коп. за литр. Дальше все будет зависеть от курса гривни - если он стабилизируется, рост цен на топливо остановится. Если нет, то продолжится", - говорит Куюн.