НБУ на межбанке предлагает доллар по 8,70 грн - источник

Национальный банк Украины вышел на межбанковский валютный рынок с предложением доллара по 8,7 грн/долл., сообщил УНИАН источник на банковском рынке.

«Вчера Нацбанк выходил на рынок с интервенциями по 8,6 грн/долл. Сегодня выставили заявку по 8,7 грн/долл. О том, сколько по ней продадут, будет известно только к вечеру», - сказал собеседник.

В то же время, он обратил внимание, что государственный «Ощадбанк» сегодня предлагает доллары значительно дороже - по 9,1 грн/долл.

Читайте такжеБаланс недели: Кабмин - в отставке, гривня - в штопоре, экономика – у отметки нольТакже эксперт отметил, что ситуация на межбанковском валютном рынке может спровоцировать панические настроения у населения. «Население пока не паникует, хотя, конечно, если это долго затянется, то все может быть», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

Сегодня, 5 февраля, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл.

Таким образом, с начала текущего года стоимость доллара повысилась на 14,3% и достигла минимального значения с декабря 2008 года.

На прошедшей неделе Нацбанк четыре раза выходил на рынок с интервенциями, предлагая доллар по 8,4 грн/долл., и, по оценкам экспертов, потратил на поддержку гривни свыше 1 млрд долл. своих резервов. Вчера, 4 февраля, Нацбанк снова выходил на рынок, предлагая доллар по 8,6 грн/долл.