Треть россиян считают, что в стране сейчас экономический кризис

Около 34% россиян считают, что в настоящее время страна переживает экономический кризис, еще 31% полагают, что существует угроза кризиса, пишет Прайм со ссылкой на опрос фонда "Общественное мнение".

"Считают, что угрозы экономического кризиса сегодня нет, 17% наших сограждан. При этом уже 28% респондентов сказали, что они или их близкие столкнулись в последнее время с экономическими трудностями: "не стало хватать денег на самое необходимое", "цены на продукты питания запредельные", "сокращение рабочих, уменьшение работы", - говорится в сообщении фонда.

Читайте такжеРоссийский сектор услуг близок к стагнацииПо данным опроса, 36% россиян уверены, что экономическая ситуация в последнее время в РФ ухудшается, еще 38% считают, что не меняется, 15% граждан обнаружили улучшения, остальные затруднились ответить. При этом 61% россиян в последнее время не встречали в СМИ сообщений об изменении экономической ситуации в стране, которые вызвали бы у них тревогу или беспокойство.

Опрос граждан РФ от 18 и старше проведен 25-26 января 2014 года 100 населенных пунктах в 43 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.