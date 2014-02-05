Moody’s подтвердило рейтинг 5 украинских компаний, прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги 5 украинских компаний на уровне "Саа1", одновременно выдав негативный прогноз по рейтингам, говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте. Как отмечается, речь идет о компаниях Metinvest B.V., Fintest Trading Co Limited (Донецксталь), «МХП», «Лемтранс» и Ferrexpo Plc.

Кроме того, такой же рейтинг присвоен корпоративным бумагам компаний.

«Указанные компании по своим финансовым показателям позиционируются сильнее предоставленного рейтинга "Caa1", в то же время они во многом зависимы от суверенного рейтинга Украины, поскольку работают в политическом, законодательном и финансовом поле страны, - говорится в пресс-релизе агентства. – Негативный прогноз также соответствует негативному прогнозу по рейтингу страны».

В то же время в Moody’s отметили, что рейтинги могут быть снижены или повышены в зависимости от дальнейшего изменения рейтингов страны и производственных показателей самих компаний.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Moody’s снизило суверенный рейтинг Украины до уровня "Саа2". Причинами снижения рейтинга агентство назвало эскалацию социального и политического напряжения в стране, повышенный риск резкого роста потребностей во внешней ликвидности и непредсказуемость внешней поддержки со стороны России. При этом негативный прогноз агентство обуславливает высоким риском внешней ликвидности, даже в условиях предоставления финансирования со стороны России в соответствии с озвученным планом. В Moody's не ожидают, что в среднесрочной перспективе ситуация в Украине может измениться в лучшую сторону. В числе факторов, которые могут стать решающими для дальнейшего понижения рейтинга Украины, названы: продолжение политического противостояния, рост насилия, отказ России от предоставления кредита в объеме 15 млрд долл., существенное снижение объемов золотовалютных резервов.

Вместе с тем, вслед за суверенным рейтингом страны Moody's снизило рейтинг Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами до уровня «Caa2» с «Caa1», а также рейтинги Киева и Харькова.

Одновременно Moody's подтвердило рейтинг холдинговой компании энергохолдинга ДТЭК - DTEK Holdings B.V (Нидерланды) на уровне "Caa1" с негативным прогнозом.