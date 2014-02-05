Столичные предприниматели за год получили 122 тыс. ключей электронной цифровой подписи

Столичные предприниматели в 2013 году бесплатно получили 122 тыс. ключей электронной цифровой подписи, позволяющих оформлять налоговую отчетность в электронном виде, а также пользоваться электронными сервисами, доступными налогоплательщикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи с киевскими предпринимателями сообщила начальник Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве Ирина Носачева.

"В течение 2013 года в Киеве клиентами Аккредитованного центра сертификации ключей стали 87,2 тыс. физических и юридических лиц, которые получили более 122 тыс. ключей цифровой подписи", - сказала Носачева.

По ее словам, получить ключ цифровой подписи можно в любом центре обслуживания плательщиков. В 2013 году столичные центры обслуживания плательщиков предоставляли более 4 млн услуг, из которых 2,3 млн - это услуги по принятию отчетности.

Читайте такжеКолл-центр Миндоходов за год предоставил более 1 млн ответов на вопросы налогоплательщиков"Ежедневно центры обслуживания плательщиков посещает более 12 тыс. плательщиков. В этом году только за январь к нам обратилось более 312 тыс. граждан", - отметила Носачева.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов с 1 ноября 2013 года продлило срок действия электронных ключей, выдаваемых Аккредитованным центром сертификации ключей, до двух лет. С 27 ноября 2013 года Миндоходов предоставляет услугу пакетного приема отчетности в электронном виде. Получить ключ цифровой подписи можно в любом центре обслуживания плательщиков, независимо от места регистрации лица.

Электронная отчетность не требует дублирования на бумажных носителях, гарантирует автоматическую проверку документов на наличие ошибок и существенно сокращает сроки проведения проверки правомерности заявленных к возмещению сумм НДС.

Ранее министерство сообщало, что Главное управление Миндоходов в Киеве продлило до 10 февраля 2014 года режим работы центров обслуживания налогоплательщиков районных государственных национальных инспекций с 09.00 до 20.00 для обеспечения своевременной подачи налоговой отчетности.