Доллар на межбанке остановился на уровне 8,95/9,05

В среду, 5 февраля 2014 г., на украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту продолжали расти.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,0000/9,4000, к 12:00 цены сузился спрэд 9,1000/9,2000. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,9500/9,0500.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2581/0,2695, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2620/50. К закрытию торгов цены упали 0,2595/0,2625. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,8255 (-0.2845).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3500/1,3525. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,1645/12,7070, к 12:00 цены ушли вниз 12,3030/12,4400. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 12,0955/12,2350.