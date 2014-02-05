Эксперты рассказали, на какой отметке остановится обвал гривни

Обесценивание гривни до 9,6 грн/долл. не приведет к ощутимым потерям для экономики страны и существенному ускорению инфляции, а в дальнейшем возможно укрепление нацвалюты до 8,7 грн/долл., прокомментировал УНИАН руководитель аналитического подразделения группы “Инвестиционный Капитал Украина” (ICU) Александр Вальчишен.

«На мой взгляд, ситуация на валютном рынке еще не вышла из-под контроля. Курс движется к своему нормальному состоянию, которое, по нашим подсчетам, находится в диапазоне 8,7-9,5 грн/долл. Крайний параметр – это 9,5 грн/долл.», - сказал Вальчишен.

Эксперт отметил, что причины стремительной девальвации сугубо экономические. «Говорить о том, что причиной является только политика, – это большое преувеличение. Курс выходит на какое-то свое новое значение, в первую очередь макроэкономическое, и первопричиной является экономика», - пояснил Вальчишен.

По мнению эксперта, главный вопрос состоит в том, изменится ли подход правительства к регулированию курса на будущее. «Причины, безусловно, макроэкономические. Эти проблемы не решали, откладывали в долгий ящик, и курс «выстрелил». Если экономика стагнирует, то один из главных инструментов для преодоления стагнации – регулирование курса, когда курс меняется рынком», - добавил он.

Вальчишен полагает, что обесценивание гривни до 9,5 грн/долл. не окажет существенного «разрушительного» влияния на экономику страны, но при этом допускает рост потребительских цен, прежде всего на импортные товары. «Поскольку курс еще двигается к нормальному состоянию, я думаю, что существенного разрушительного эффекта на экономику он не окажет. Безусловно, могут повыситься цены. Будут попытки со стороны продавцов пересчитать цены, из спекулятивных соображений, в первую очередь по импортным товарам», - сказал он.

В то же время уровень потребительской инфляции, по мнению эксперта, зависит от поведения покупателей. «Поведение цен зависит от реакции потребителей. Либо они согласятся с повышением цен и будут покупать товары, что отразится на показателях инфляции. Либо потребители будут избегать таких товаров и переключаться на другие, более дешевые, и таким образом скорректируют повышение цен. Не очевидно, что девальвация приведет к инфляции в целом», - отметил Вальчишен.

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Повышение стоимости доллара выше отметки 9,5 грн/долл., по мнению эксперта, может иметь негативные последствия. «Если курс превысит отметку 9,5 и будет идти дальше, то возможны негативные последствия. Тогда уже можно рассуждать, какие отрасли пострадают и в каких пределах», - сказал он, отвечая на вопрос о возможных потерях по отраслям экономики.

Вальчишен допускает укрепление гривни по отношению к доллару через некоторое время, но возвращение гривни к отметке – 8,2–8,5 грн/долл, по его мнению, является негативным фактором для экономики. «Не обязательно, что будет обратный процесс. Также не обязательно, что курс закрепится на отметке 9,5 грн/долл. Он будет двигаться в диапазоне 8,7-9,5 грн/долл. 8,2-8,5 грн/долл. – это курс, который считается переоцененным, и такой курс скорее негативен для экономики», - отметил он.

По мнению Вальчишена, ситуация на валютном рынке стабилизируется, но эксперт не берется прогнозировать, в течение какого периода времени это произойдет. «Для Нацбанка и властей нормальным является рубеж, когда нет сокрушительных потерь по резервам. Вопрос в том, когда рынок определится, что ему достаточно. На конец января резервы, по нашим оценкам, снизились до 18 млрд долл., и очевидно, что резервы идут на понижение. Потери резервов и ситуация на валютном рынке будут подталкивать власти находить выход из ситуации, и разрешение политического кризиса ускорится», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

Сегодня, 5 февраля, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл.

Таким образом, с начала текущего года стоимость доллара повысилась на 14% и достигла минимального значения с декабря 2008 года.

На прошедшей неделе Нацбанк четыре раза выходил на рынок с интервенциями, предлагая доллар по 8,4 грн/долл., и, по оценкам экспертов, потратил на поддержку гривни свыше 1 млрд долл. своих резервов. Вчера, 4 февраля, Нацбанк снова выходил на рынок, предлагая доллар по 8,6 грн/долл., сегодня - по 8,7 грн/долл.

Аналитик консалтинговой компании «Альпари» Анна Кокорева считает, что в условиях нарастания политического кризиса гривня на межбанковском валютном рынке может продолжить ослабление до 9,5-9,8 грн/долл. и валютные интервенции Нацбанка не удержат курс. «Курс гривни по отношению к доллару в условиях нарастания политического кризиса на межбанке может продолжить ослабление до уровня 9,50-9,80 грн за доллар. Валютные интервенции НБУ не удержат курс», – сказала Кокорева в комментарии УНИАН.

Эксперт отмечает, что курс гривни на межбанке уже превысил отметку 9 грн за доллар и с начала года спрос на валюту в Украине существенно вырос в связи с обострением политического конфликта. «Объём межбанковского валютного рынка по доллару достиг максимального уровня – свыше 4 млрд долл. 4 февраля Нацбанк заявил о продажах американской валюты по курсу 8,60 грн за доллар, 5 февраля – уже по курсу 8,70 грн за доллар», – сказала она.

По мнению Кокоревой, спекулянты создают панику среди населения, пользуясь нестабильной политической ситуацией в стране, чтобы добиться большего ослабления гривни. «Банкиры говорят, что ажиотажного спроса на доллары нет, а увеличение объёмов межбанка объясняют конвертацией вкладов и возможными операциями по оттоку капитала. Однако дефицит валюты на межбанке налицо», – отметила она.

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Также, по мнению эксперта, Нацбанк экономит золотовалютные резервы, давая курсу гривни девальвировать. «Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 января 2014 года составили 20,416 млрд долл., что ниже критического уровня по стандартам МВФ: 23 млрд долл. или стоимость трехмесячного объёма импорта товаров и услуг», – пояснила она.

По словам Кокоревой, длительная политическая неопределенность усугубляет состояние национальной валюты, поскольку кризис в будущем отразится на макроэкономических показателях страны. «Если власти достигнут компромисса с протестующими, гривня стабилизируется и будет медленно укреплять свои позиции к доллару США», – добавила эксперт.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

Сегодня, 5 февраля, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл.

Таким образом, с начала текущего года стоимость доллара повысилась на 14% и достигла минимального значения с декабря 2008 года.

На прошедшей неделе Нацбанк четыре раза выходил на рынок с интервенциями, предлагая доллар по 8,4 грн/долл., и, по оценкам экспертов, потратил на поддержку гривни свыше 1 млрд долл. своих резервов. Вчера, 4 февраля, Нацбанк снова выходил на рынок, предлагая доллар по 8,6 грн/долл., сегодня – по 8,7 грн/долл.

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