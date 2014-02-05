Банкир назвал причину нестабильности на валютном рынке

Такие действия объясняются непониманием экономики и ее показателей.

Об этом заявил глава правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук.

Читайте такжеГривня на межбанке обвалилась до уровня 9,40 грн за доллар«В нынешней нестабильности имеет место спекулятивный фактор. Если посмотреть в историческую справку, то можно увидеть, что курс вел себя таким образом в моменты кризисных явлений или политических обострений. Исходя из нынешних показателей, говорить о снижении курса гривны не приходится», - сказал он.

В настоящее время, по словам банкира, банковская ликвидность обеспечена в достаточной мере, а ситуация на денежном рынке и корсчетах в НБУ характеризуется положительными показателями.

Гриджук поясняет, что нынешнее ослабление гривны вызвано ситуативным спросом людей, которые подверглись панике в условиях обострений политической ситуации.

«Все это идет от непонимания экономики и ее показателей. С этим психологическим фактором нужно вести себя несколько иначе. Людям нужно запастись терпением и слушать профессионалов, которые знают, как курс должен себя вести», - добавил эксперт.

Комментируя реакцию рынка на ожидаемое поступление второго транша российского кредита, он заметил, что любое поступление средств будет нести стабилизирующий эффект.