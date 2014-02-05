Аналитики уверены в инвестиционной привлекательности Украины

Политический кризис в Украине не несет никаких угроз для американского бизнеса, и никаких предпосылок покидать наш рынок, у бизнесменов США не было, и нет. Такого мнения придерживается независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Эксперт утверждает, что транснациональные американские кампании не подвержены внутренним политическим рискам в тех странах, в которых они ведут свой бизнес.

Читайте такжеАрбузов наконец-то заметил, что на межбанке появилась напряженность«Для американского бизнеса вообще нет никаких проблем в политическом контексте, чтобы заниматься бизнесом в Украине. Потому, что и Shell и Chevron, это не просто транснациональные корпорации. Это – авангард американского политического истеблишмента, своеобразного внешнеполитического ведомства в любой стране, куда они приходят», - говорит эксперт.

Землянский утверждает, что именно по этой причине, разговоры о том, что американские инвесторы могут свернуть свою деятельность в Украине, не отвечают действительности.

«Заявление Американской ТПП абсолютно ожидаемое. Более того, не было никаких предпосылок и до политического кризиса в части того, что американские компании могут уйти из Украины», - говорит эксперт.

Он полагает, что заявление Американской ТПП свидетельствует о стремлении инвесторов активизировать совместно с правительством реализацию проектов по добыче сланцевого газа.

«Бурение 15 скважин в течение 5 лет – это очень мало даже для разведочного бурения. Польша в этом направлении идет с опережением. Они пробурили уже порядка 50 скважин, и то, американцы считают это недостаточным темпом. Shell в прошлом году пробурил в Польше 15 скважин, а у нас – запланировано бурение 15-ти в течение пяти лет. И потому, именно вопрос ускорения действий американских компаний в Украине важен для США. И именно в этом направлении правительству нужно вести переговоры. А все остальное… Что бы тут не происходило, для них это не важно», - считает Землянский.

По мнению эксперта, в случае если правительство, кто бы его ни возглавил, продолжит начатые реформы и ускорит реализацию достигнутых соглашений с американскими инвесторами, украинский Кабмин получит и политическую поддержку США.

«Это компании самодостаточные, подкрепленные достаточно сильно политической поддержкой со стороны родной страны. А потому, правительству важно активизировать с ними сотрудничество», - говорит эксперт.

Как известно, президент Американской торговой палаты в Украине Бернард Кейси заявил о том, что он поддерживает курс правительства, которое возглавляет и.о. премьер-министра Сергей Арбузов, направленный на активизацию экономических реформ.

«Поскольку условия, предложенные Россией, предусматривают возможность ежеквартального пересмотра цены на газ, перед правительством, которое возглавляет и.о. премьер-министра Сергей Арбузов, стоит вопрос заключения соглашений с крупными международными компаниями, осуществляющими разведку углеводородов», - заявил Кейси.

При этом, по его словам, текущие экономические вызовы могут стимулировать правительство активнее реализовывать экономические реформы, а также менять законодательство (устранять налоговые барьеры).

«В краткосрочной перспективе мы можем наблюдать определенный прогресс, мы продолжаем работать над реализацией тактических шагов, направленных на усовершенствование налоговых, таможенных и других норм, в рамках совместных рабочих групп с участием бизнеса и государственных органов", - говорит президент Американской ТПП.

Как сообщалось ранее, во время заседания правительства и.о. премьер-министра Арбузов поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Министерству доходов и сборов активизировать диалог с иностранными инвесторами.