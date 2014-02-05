Грузия вышла на лидирующие позиции по импорту минеральных вод и вина в Украину

Грузия в 2013 году заняла одно из лидирующих мест по импорту минеральных вод и вин в Украину, поставив на украинские рынки 67 тыс. тонн данной продукции на сумму 62 млн долл., сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Грузия остается крупным поставщиком минеральных вод и вин в Украине. Как и раньше, украинцы предпочитают грузинские минеральные и артезианские воды», - сообщили в Миндоходов.

При этом ведомство не предоставило сравнительных данных по импорту данной продукции из Грузии в 2012 году.

По данным министерства, импорт воды без добавления сахара, льда и снега в прошлом году составил 50 тыс. тонн общей стоимостью 29,7 млн долл.

Кроме того, в Миндоходов сообщили, что в 2013 году было импортировано 16,7 тыс. тонн виноградных вин и виноградного сусла на сумму 32,1 млн долл.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович своим указом создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов, которое возглавил Александр Клименко.

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