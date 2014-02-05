Moody’s подтвердило базовую оценку кредитоспособности «ПриватБанка»
Базовую оценку кредитоспособности подтвердили на уровне «Саа1» несмотря на снижение рейтинга Украины
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило базовую оценку кредитоспособности (BCA) «ПриватБанка» на уровне «Саа1», что на одну ступень выше суверенного рейтинга государственных облигаций Украины — «Саа2», сообщила пресс-служба банка.
Согласно сообщению, такое исключение для «ПриватБанка» из глобальной методики оценки финансовых институтов обусловлено консервативной политикой управления рисками «ПриватБанка» в отношении суверенных вложений с отсутствием прямых и непрямых инвестиций в государственные обязательства, умеренным уровнем диверсификации бизнеса за пределами Украины и ограниченной зависимостью от оптовых долговых рынков.
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Как сообщал УНИАН, 3 февраля Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровня "Caa2" с "Caa1" с негативным прогнозом.
28 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в связи со сложной политической ситуацией понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» с негативным прогнозом.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s сохранило оценки собственной кредитоспособности «ПриватБанка» SACP на уровне (“b+”), что на 3 значения выше суверенного рейтинга Украины.
Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 34,1929% и 33,8554% акций банка соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900% акций).