Moody’s подтвердило базовую оценку кредитоспособности «ПриватБанка»

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило базовую оценку кредитоспособности (BCA) «ПриватБанка» на уровне «Саа1», что на одну ступень выше суверенного рейтинга государственных облигаций Украины — «Саа2», сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, такое исключение для «ПриватБанка» из глобальной методики оценки финансовых институтов обусловлено консервативной политикой управления рисками «ПриватБанка» в отношении суверенных вложений с отсутствием прямых и непрямых инвестиций в государственные обязательства, умеренным уровнем диверсификации бизнеса за пределами Украины и ограниченной зависимостью от оптовых долговых рынков.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровня "Caa2" с "Caa1" с негативным прогнозом.

28 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в связи со сложной политической ситуацией понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» с негативным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s сохранило оценки собственной кредитоспособности «ПриватБанка» SACP на уровне (“b+”), что на 3 значения выше суверенного рейтинга Украины.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 34,1929% и 33,8554% акций банка соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900% акций).