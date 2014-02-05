Moody’s пересмотрел рейтинги 11 украинских банков и лизинговой компании
17:10, 05 февраля 2014Финансы
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Moody's Investors Service присвоило новую рейтинговую оценку
Moody's Investors Service / REUTERS
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило новую рейтинговую оценку 11 украинским банкам и лизинговой компании, говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.
Как отмечается, рейтинги пересмотрены в отношении «OTP Банка», «Укрэксимбанка», «Райффайзен банка Аваль», «Сбербанка России», ПУМБ, банка «Пивденный», «Ощадбанка», банка «Кредит Днепр», «Проминвестбанка», банков «VAB», «Финансы и кредит», а также компании «Райффайзен лизинг Аваль».
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