Клименко инициирует создание Национального университета Миндоходов Украины

Глава Министерства доходов и сборов Украины Александр Клименко инициирует объединение Национального университета государственной налоговой службы и Государственного научно-исследовательского института таможенного дела в одно учебное заведение - Национальный университет Миндоходов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По данным Миндоходов, такое предложение было поддержано сегодня во время заседания правительства.

Кроме того, по инициативе министерства в состав университета войдут Научно-исследовательский институт финансового права и Киевский финансово-экономический колледж на правах функционирования как отдельные структурные подразделения.

«Такое объединение учебных заведений будет способствовать сохранению целостной системы кадрового обеспечения Миндоходов с учетом специфики подготовки кадров, в частности следователей, оперативных подразделений, подразделений противодействия контрабанде, таможенным и налоговым правонарушениям», - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отмечают, что концентрация опыта и знаний специалистов министерства обеспечит эффективное научное сопровождение практической деятельности.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов совместно с Министерством образования и науки приступили к разработке полноценного курса основ налоговых знаний для учеников 9-11 классов, который будет постепенно вводиться в учебный план общеобразовательных школ. Пилотный спецкурс начали читать украинским старшеклассникам с 1 сентября 2013 года.