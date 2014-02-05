Евросоюз может продлить кредиты для Греции на 50 лет

Следующий пакет помощи Греции может включить в себя продление некоторых уже выданных кредитов до срока в 50 лет, а также снижение ставки по ним на 0,5 процентного пункта. Об этом сообщает Лента.ru со ссылкой на Bloomberg.

Программа будет вынесена на официальное рассмотрение в мае или июне. Предполагается, что Греция получит заем на сумму в 13-15 миллиардов евро. Выделенные деньги должны помочь государству справиться с некоторыми своими финансовыми проблемами, а также стимулировать продолжение курса жесткой экономиии.

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Кроме того, ЕС и Греция проведут переговоры о том, как будут потрачены 50 миллиардов евро, зарезервированные под рекапитализацию банков страны. Первоначально Афины рассчитывали хотя бы часть из них потратить на финансирование других целей, но сейчас это маловероятно, поскольку кредитные организации страны находятся в трудном финансовом положении.

В апреле Евростат подведет итог финансовой политики Греции за прошлый год. Ожидается, что страна впервые за долгие годы покажет первичный профицит госбюджета (превышение доходов над расходами до выплаты процентов). В этом случае, условия помощи стране могут быть дополнительно смягчены.

Греция оказалась на грани дефолта в 2011 году, из-за чего страна была вынуждена обратиться за поддержкой к ЕС и МВФ. В итоге государство получило около 240 миллиардов долларов, а также сумело списать более половины своих частных долгов. Тем не менее, общая долговая нагрузка Греции превышает 130 процентов ВВП, что больше, чем до кризиса.

Из-за мер жесткой экономии, которые Греция была вынуждена принять как условие для стабилизационных кредитов, экономика страны оказалась в глубокой депрессии, из которой не может выбраться уже шестой год. За это время ВВП государства сократился более чем на четверть.