Банкиры призывают власти восстановить стабильность на валютном рынке

Банковское сообщество призывает Национальный банк, правительство и Верховную Раду Украины немедленно принять действенные меры по восстановлению стабильности на валютном рынке, говорится в заявлении ассоциации "Украинский кредитно-банковский союз" (УКБС).

В своем заявлении банкиры выразили обеспокоенность ситуацией на валютном рынке и отсутствием официальной и понятной политики руководства страны в этом вопросе.

«С целью недопущения спекулятивных операций на валютном рынке и раскачивания курса призываем срочно устранить существенные расхождения между официальным курсом НБУ и рыночным курсом иностранной валюты, установить неуклонный контроль за целевым использованием банками рефинансирования, выполнением международных контрактов и использованием бюджетных средств», - говорится в обращении ассоциации.

По мнению банкиров, для обеспечения экономического роста в стране необходимо безотлагательно принять рекомендации МВФ и ЕС по проведению экономических реформ и структурной перестройке национальной экономики.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

Сегодня, 5 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,9500/9,0500 грн/долл. с 9,1000/9,2000 грн/долл. на 12:00.

Таким образом, с начала текущего года стоимость доллара выросла на 14% и достигла максимального значения с декабря 2008 года.

На прошлой неделе Нацбанк четыре раза выходил на рынок с интервенциями, предлагая доллар по 8,4 грн/долл., и, по оценкам экспертов, потратил на поддержку гривни свыше 1 млрд долл. своих резервов. Вчера, 4 февраля, Нацбанк снова выходил на рынок, предлагая доллар по 8,6 грн/долл., сегодня – по 8,7 грн/долл.

Банкиры неохотно комментируют ситуацию на валютном рынке и стараются воздерживаться от прогнозов относительно ее развития в дальнейшем.