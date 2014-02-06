Moody's повысило суверенный рейтинг Мексики

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Мексики с Baa1 до A3. Теперь эта страна стала второй в Латинской Америке после Чили, вошедшей в категорию "А", передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили местные СМИ, представители Moody's указали на хорошие перспективы дальнейшего укрепления мексиканской экономики.

Рейтинг Мексики повышен благодаря благоприятным условиям, которые создаются в экономической сфере за счет ряда реформ, принятых в прошлом году по инициативе президента Энрике Пеньи Нието. По прогнозам агентства, латиноамериканская республика имеет все шансы для стабильного развития и наращивания своего потенциала в экономике.

Moody's положительно оценивает экономические и финансовые преобразования, которые осуществляются в Мексике. В мире укрепляется доверие к этой стране, и она вполне заслуженно получила рейтинг А3, став второй латиноамериканской страной, добившейся столь высокого показателя, отметили представители агентства.