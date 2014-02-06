Прибыль второго по величине банка Швейцарии выросла в 2,3 раза

Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse увеличил чистую прибыль за 2013 год в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом - до 3,07 миллиарда франков (3,4 миллиарда долларов) с 1,35 миллиарда франков, говорится в сообщении кредитной организации.

Годовая чистая прибыль на акцию возросла до 1,65 франка (1,82 доллара) против 0,79 франка (0,87 доллара) в 2012 году. Выручка группы составила 25,3 миллиарда франков (28,6 миллиарда долларов), что на 9% превышает показатель за предыдущий год.

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По итогам четвертого квартала 2013 года чистая прибыль банка увеличилась на 2% по сравнению октябрем-декабрем 2012 года — до 267 миллионов франков (295,2 миллиона долларов), в то время как аналитики ожидали показатель на уровне 429 миллиона франков.

Квартальный показатель чистой прибыли на акцию снизился до 0,08 франка с 0,09 франка. Выручку Credit Suisse в четвертом квартале удалось нарастить на 10% - до примерно 6 миллиардов франков (6,63 миллиарда долларов).

Объем активов группы за год уменьшился на 6%, составив 872,602 миллиарда франков (964,73 миллиарда долларов). Показатель ключевого капитала (Tier 1) вырос по итогам квартала до 17,1% с 15,2% годом ранее.

Штат сотрудников за год сократился на 2% до 46 тысяч человек. Совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров, которое запланировано на 9 мая, утвердить выплату дивидендов в размере 0,7 франка на акцию (около 0,8 доллара), что меньше прошлогоднего показателя (0,75 франка).