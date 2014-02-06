Эксперты рассказали, что влияет на девальвацию гривни

Стоимость доллара США на межбанковском рынке впервые за последние пять лет превысила 9 грн. Дилеры отмечают, что котировки на межбанке с утра и вовсе достигали 9,3 грн/$, но к завершению торгов вернулись к уровню 9,05 грн/долл., пишет "Коммерсант-Украина".

Последний раз безналичный доллар стоил дороже еще 24 февраля 2009 года — 9,4 грн. Тогда был пик стоимости валюты, и за последующие два дня доллар обвалился более чем на 1 грн — до 8,35 грн. Наличный рынок, где курсы устанавливаются до открытия межбанка, удерживал котировку валюты на продажу ниже 9 грн — дороже всего доллары предлагал населению Таскомбанк (8,97 грн).

В правительстве уверяют, что девальвация гривны (с начала года национальная валюта потеряла 10,3%) вызвана политическим конфликтом в стране. "Политическая нестабильность оказывает давление на рынок наличной валюты. Есть напряжение, несмотря на отсутствие экономических оснований для этого", — заявил вчера и.о. премьер-министра Сергей Арбузов. Банкиры и эксперты, впрочем, говорят, что фактор политической нестабильности был определяющим лишь в конце января — из-за угрозы введения чрезвычайного положения.

Участие населения в девальвации было минимальным. "До того как доллар достиг 8,7 грн/долл., спрос был обычным, но теперь он вырос. Широкие слои населения звонят и интересуются, как и сколько можно купить валюты, а некоторые выводят деньги из страны",— говорит казначей одного из банков. "Рекордные сделки на межбанке не объясняются ни ажиотажем со стороны населения, ни спекуляциями со стороны банков, ни проблемой ликвидности рынка, ни платежами по внешним долгам. Даже потенциал выхода "Нафтогаза" на рынок с покупкой валюты для закрытия накопившихся долгов перед Россией еще не объясняет нынешней ситуации. В целом же то, что происходит на межбанке, похоже на мобилизацию имеющихся на рынке валютных ресурсов для удовлетворения горячего отчаянного спроса. Это спрос со стороны крупных игроков",— полагает эксперт Укрсоцбанка Тантели Ратувухери.

Влияние резких курсовых колебаний чувствуется во многих секторах экономики. "Традиционно от падения курса национальной валюты выигрывают экспортеры, но любые резкие курсовые колебания отрицательно влияют на остальных участников рынка — прежде всего, население",— отмечает председатель правления Укргазбанка Сергей Мамедов. Помимо роста стоимости обслуживания валютных кредитов объемом 66 млрд грн, произойдет также повышение цен на товары. Так, интернет-магазины уже вчера продавали технику и электронику исходя из курса в 9,5 грн/долл.

В ближайшее время ситуация будет зависеть от того, получит ли Украина кредиты от России либо МВФ. "Нам не хватает денег, это очевидный факт. Поэтому Нацбанк и не тратит средства из резервов. Если нам никто их не даст, то ситуация будет ухудшаться. Если же договоренность с Россией будет достигнута, то в ближайшее время можно ожидать стабилизации на валютном рынке",— отмечает руководитель информационно-аналитического центра "Форекс Клуб Украина" Николай Ивченко. Поэтому снижение курса доллара не исключено.

Некоторые банкиры дают более оптимистический прогноз. "На фоне бурных политических событий всегда есть риск роста спекулятивных сделок, что, однако, не может иметь никакого долгосрочного влияния на валютный рынок,— уверен председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач.— Мы считаем, что курс останется в контролируемом коридоре, с коррекцией до уровня 8,5-8,7 грн после стабилизации ситуации".