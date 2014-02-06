Персонализация загранпаспортов обойдется власти в 42 млн грн

Государственная миграционная служба Украины 29 января заключила соглашение с ГП «Государственный центр персонализации документов» на услуги по персонализации бланков паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Стоимость сделки составляет 42,27 млн грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут "Наши деньги".

Тендер проведен по процедуре у одного участника из-за отсутствия конкуренции. Заказчик сослался на постановление кабмина № 231, которое определяет лишь «Государственный центр персонализации документов» как субъект процесса оформления паспорта, в части его персонализации.

В 2013 году ГП «Государственный центр персонализации документов» получил заказ аналогичных услуг на сумму 27,29 млн грн. На изготовление самих бланков паспортов заключили соглашение ГП «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» на 61,85 млн.

Напомним, что ранее подряды на изготовление документов получали фирмы концерна «ЕДАПС». Однако с лета 2013 года правительство и Верховная Рада приняли несколько решений, направленных на удаление «Едапс» с рынка изготовления государственных документов. Государственные заказы на эти бланки были переданы полиграфкомбината «Украина», который перешел в ведение Нацбанка Украины.

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