Доходы госбюджета за месяц выросли на 9%

В январе 2014 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 25,3 млрд грн, что на 9,05%, или на 2,1 млрд грн, превышает показатель января 2013 года, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

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По оперативным данным Госказначейства, в общий фонд госбюджета поступило 22,5 млрд грн, что на 2,5 млрд грн, или на 12,2%, превышает показатель января 2013 года. В специальный фонд госбюджета поступило 2,8 млрд грн с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета, что ниже прошлогоднего показателя на 0,3 млрд грн, или на 1,7%.

Также сообщается, что в январе возмещено 5,2 млрд грн НДС, что на 0,7 млрд грн (на 14,9%) больше соответствующего показателя 2013 года и на 1,1 млрд грн больше временной росписи на январь 2014 года.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам января-декабря 2013 года составил 64,708 млрд грн, что на 21,2% больше дефицита по итогам 2012 года в размере 53,387 млрд грн.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 339,180 млрд грн, кассовые расходы - 403,403 млрд грн.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает доходы госбюджета на 2014 год на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.

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