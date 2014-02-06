Гривня на межбанке укрепилась до 9,1 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,9000/9,1000.

Цены на российскую валюту снизились – 0,2575/0,2620, сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,0345/12,3070. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3516/18 (среда - 1,3516/18).

В среду Нацбанк вышел на рынок с продажей американской валюты по курсу – 8,6000.

Как сообщал УНИАН, в среду, 5 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,0000/9,4000, к 12:00 цены сузился спрэд 9,1000/9,2000. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,9500/9,0500.

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