Экономика Украины – на краю пропасти

Экономика не работает, она не в состоянии обеспечить минимальные потребности общества в выплатах зарплат и пенсий без привлечения внешнего финансирования. Стремительная девальвация гривни, сокращение валютных резервов, вероятный секвестр госказны, отсутствие видимых предпосылок роста промпроизводства, разгул коррупции, дисбалансы в государственных финансах и «дутый» рост ВВП - это следствие глобальных просчетов, допускавшихся властью годами и отнюдь не по причине евромайданов, организованных по всей стране.

Экономическая политика государства, в целесообразности которой открыто сомневались и продолжают сомневаться ведущие мировые рейтинговые агентства и международные финансовые институты, привела к тому, что дефолт как квинтэссенция происходящего виден все отчетливее, и его объявление в нынешних условиях отнюдь не за горами. Причем денег нет не только на выплату суверенных долгов. Их нет для обеспечения соцобязательств перед населением.

Оправданный пессимизм

Реальное положение дел в стране знают на сегодня единицы, но предпочитают манипулировать показателями Госстата и Нацбанка. Апеллируя, например, к яркому, по мнению политиков, показателю объемов золотовалютных резервов, подросших по итогам 2013 года за счет российского кредита до 20,5 млрд долл., чиновники не разъясняют, что на самом деле резервы – это не деньги, а набор финансовых инструментов, которые при необходимости могут быть конвертированы в деньги – но не сразу и с потерями. По факту «деньгами» являются средства на счетах Нацбанка, сальдо платежного баланса и остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы. Однако и тех, и других в стране осталось с «гулькин нос»: на едином корсчете, по данным Госказначейства, - 4,7 млрд грн, сальдо баланса на 1 января 2014 года составило 2 млрд долл. В аналогичную сумму иностранные СМИ оценивают и собственные средства Нацбанка. Но часть из них регулятор, вероятнее всего, уже использует на «пожарное» поддержание курса национальной валюты, потерявшей с начала года более 8% своей стоимости.

Впрочем, признаки надвигающейся катастрофы видны не только по этим индикаторам. Исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов всерьез обеспокоился отсутствием местных бюджетов в подавляющем числе регионов страны. «В который раз призываю всех как можно скорее разрешить конфликты. Помните: в конечном счете, события влияют на бюджеты каждой нашей семьи», - сказал Арбузов, открывая заседание правительства в 5 февраля.

В свою очередь, также хорошо разбирающийся в экономике, бывший вице-премьер, а ныне народный депутат Сергей Тигипко на своей странице в социальной сети Facebook подчеркнул, что Украине нужен не только политический компромисс, но и антикризисные менеджеры. «Ситуация в экономике ухудшается. Если срочно не принять необходимые меры – пострадают все, независимо от политических предпочтений, - пишет политик. – Срочно нужен политический компромисс и антикризисные менеджеры, которые быстро начнут спасательные работы».

Но реальных шагов по спасению экономики не видно. Хотя необходимо немедленно приступить к оздоровлению и реформированию экономики и на этот период прибегнуть к внешним заимствованиям, источником которых может служить либо Россия, либо Запад во главе с Евросоюзом и Международным валютным фондом.

Выбор без выбора

На сегодня обе стороны - Запад и Россия – уже выразили готовность финансово поучаствовать в судьбе Украины. Каждая на своих условиях. Известен даже объем потенциально возможной помощи – 15 млрд долл. от России или 15 млрд евро от ЕС. Причем Россия в конце 2013 года уже успела выделить Украине 3 из заявленных 15 миллиардов в обмен на украинские евробонды, она также предоставила нашей стране значительную скидку на импортируемый газ. Между тем, Украина оказалась на распутье: продолжение финансирования возможно только при условии выполнения ряда политических и экономических требований, которые, по понятным причинам, взаимно исключают друг друга. Единственное в чем сходятся кредиторы – в необходимости скорого утверждения нового украинского правительства.

Сейчас в стране идут споры - каким должен быть его персональный состав? Но ответить на этот вопрос может только президент Виктор Янукович.

Предложение оппозиции – возобновить переговоры с МВФ и Евросоюзом. Но это неприемлемо для России, которая, очевидно, не желает смены ключевых украинских переговорщиков, прежде всего, по газовому вопросу. В то же время консервация действующей экономической политики возможна в случае обращения Киева за помощью к Кремлю, который экономических условий финансирования экономики Украины не выставлял, но политические требования тут очевидны.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин в комментарии УНИАН отметил, что с точки зрения долгосрочной перспективы было бы лучше, если бы Украина обратилась за помощью в МВФ и ЕС. «Оттуда предоставляются длинные и дешевые ресурсы, которые, как правило, лучше контролируются. Российские ресурсы по своему определению – краткосрочные. Но зато они не обуславливаются специальными требованиями реформ или действий, которые украинское руководство считает невыгодными и непопулярными для себя», - сказал эксперт.

Руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский высказал уверенность, что российские деньги позволяют решать проблемы только краткосрочного характера. «Очень сложно говорить о том, что наша экономика сможет через два года – на момент возврата средств – наработать 15 млрд долл. В этом плане российские деньги – краткосрочное решение, но долгосрочная проблема. В том числе политического характера», - отметил Бураковский. При этом МВФ, по его словам, это - деньги в обмен на изменение экономической политики. «Чтобы не говорили сейчас про МВФ, его требования по монетарной, финансовой политике, по управлению различными отраслями экономики, это то, что стране надо делать в любом случае. Да, деньги МВФ более жесткие по требованиям, но это деньги, которые работают на будущее страны», - подчеркнул экономист, добавив, что Украине критически важно добиться сотрудничества с МВФ, и начинать переговоры нужно уже сейчас.

С этим согласился и руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен. По его мнению, наиболее выгодным для Украины является кредит МВФ, так как его главная цель - нормализировать экономическую политику. «Это повлечет за собой постепенное снижение накопленных дефицитов до разумных пределов и восстановит кредитоспособность правительства, а также откроет доступ к долговому рынку. Окончательная выгода заключается в том, что кредитом МВФ прививаются правила для государственного сектора жить по средствам и не залазить в карман налогоплательщиков, обрекая их будущие доходы на более высокие налоги и сборы», - отметил Вальчишен.

Уступить и не оступиться

В унисон украинским экспертам вторят еврочиновники. В частности, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в очередной раз подтвердил заинтересованность европейцев в процветающей Украине. «ЕС готов помочь Украине в случае позитивного сценария. Мы будем готовы увеличить помощь, которая будет опираться на настоящую преданность политическим и экономическим реформам, в сотрудничестве с МВФ и другими международными участниками», - сказал Фюле, выступая 5 февраля в европарламенте.

Несколькими днями ранее об этом говорил и глава правительства Польши Дональд Туск, который на текущей неделе посетил сразу несколько европейских столиц, обсуждая в том числе украинский вопрос. Пресс-секретарь польского правительства Малгожата Кидава-Блоньска сообщила, что Туск во время своих переговоров с лидерами ЕС пытался убедить их в дополнительной поддержке Украины. «Все знаем, что надо помочь Украине, и теперь думаем о том, если бы это предложение об ассоциации, которое не было подписано, сделать еще более привлекательным», - отметила Кидава-Блоньска.

Наконец, в офисе Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон также заявили о готовности помочь Украине всеми доступными средствами, если Украина сама об этом попросит. «ЕС готов помочь, как только может, если его об этом попросят», - сообщил журналистам пресс-секретарь Эштон Майкл Манн.

Но попросят ли? Ответ и на этот вопрос сегодня может дать только один человек в Украине – президент. Пока глава государства молчит, выслушивая, надо полагать, все предложения сторон.

Причем в ближайшие дни в графике Виктора Януковича значится еще одна важная встреча – с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Не исключено, что она будет не только зрелищной в силу посещения торжественного открытия Олимпийских игр, но еще и хлебной - в части достижения договоренностей о предоставлении Украине очередного кредитного транша.

А потом останется лишь гадать – шагнет Украина в пропасть или все-таки остановится за миг до падения.

Олеся Сафронова (УНИАН)