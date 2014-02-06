Олимпиада в Сочи вряд ли придаст импульс экономике России — Moody's

Дорогостоящая Олимпиада в Сочи вряд ли даст ощутимый толчок российской экономике, цитирует Reuters выводы международного рейтингового агентства Moody's, развенчав одну из основных целей президента РФ Владимира Путина на этих Играх.

Путин поставил свой личный и политический престиж в зависимость от успешного приема Олимпийских игр и пообещал, что огромные суммы, потраченные на Сочи, превратят черноморский курорт в привлекательный туристический объект и поддержат Краснодарский край.

Но Moody's считает, что неопределенность в отношении такого наследия оставляет в тени преимущества Игр, окружённых сообщениями о коррупции и растратах. По оценкам, Игры могли стоить России до 50 миллиардов долларов США.

"Хотя федеральное правительство может без труда обеспечить свою долю затрат, репутационные преимущества приема Олимпийских игр подорваны высокой стоимостью мероприятия и негативным шлейфом", - написало агентство в докладе.

Путин и его правительство уверены, что Игры дадут толчок неустойчивой экономике России. Но надежды на то, что российский рубль укрепится благодаря так называемому "эффекту Сочи", оказались необоснованными.

Российский рубль снизился более чем на 5 процентов к доллару США с начала года, а экономический рост в этом году, как ожидается, достигнет примерно 2-х процентов, что намного ниже, чем в первый восьмилетний срок Путина на посту президента России до 2008 года.

Moody's считает, что Игры окажут нейтральное влияние на долговой рейтинг России, что финансовое давление на Сочи и Краснодарский край будет тяготеть над их кредитными профилями, и что результат для российских компаний, занятых в подготовке к Играм, окажется неоднозначным.

Госкомпании и частные инвесторы, включая магнатов из окружения Путина, которые искали политических и финансовых выгод, инвестируя в строительство отелей и другой инфраструктуры, могут не получить денег, предупредило Moody's.

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По словам Сергея Грушинина, помощника вице-президента и аналитика Moody's, отдача от отелей в долгосрочной перспективе зависит от попыток российского правительства привлечь новых туристов в Сочи. При этом, чтобы заполнить большинство этих отелей, поток туристов, по оценке агентства, должен возрасти после Олимпиады в 2,5-3 раза.

Результат этих попыток будет зависеть от того, станет ли Сочи доступным и более привлекательными, чем европейские курорты, которые сейчас предпочитает многие россияне и которые им по карману.

Кредитные рейтинги государственных банков, дававших кредиты или инвестировавших в капиталы компаний, помогавших превратить Сочи из курорта советского образца и современный спортивный центр, подвергнутся негативному влиянию, говорится в докладе.

Экономисты говорят, что преимущества приема крупных спортивных событий обычно мимолётны. Благодаря Играм в Лондоне в 2012 году экономика Великобритания на время подросла, но снова ослабела к концу года.

Едва ли не единственными, кто выиграет благодаря Сочи, станут мировые корпоративные спонсоры Олимпийских игр, такие как Procter & Gamble и General Electric. Игры окажут позитивное влияние на их кредитные рейтинги, поскольку заключенные ими сделки дают им эксклюзивные всемирные права на продажу для их продуктов.

В докладе мало утешительного для Путина. Его стремление через Олимпиаду в Сочи представить Россию успешным, современным государством может провалиться.

Обращение Путина с демократией и правами человека были под пристальным наблюдением в период подготовки к Играм, и сообщения о коррупции и кумовстве - которые президент отрицает - выставляют политическую систему, сконструированную им в России, в дурном свете.

В связи с этими проблемами надежды на экономический подъем для Сочи и Краснодарского края выглядят особенно важными, поскольку глава Российского государства старается изобразить Олимпиаду как успех для всей России.

Путин неоднократно подчеркивал эти цели и приехал в Сочи на этой неделе, чтобы встретить политических лидеров и высокопоставленных олимпийских функционеров.

Хотя крупного экономического выигрыша для России, возможно, ждать не приходится, её экономика достаточно велика, чтобы выстоять после Олимпиады, отметили Moody's и Fitch Ratings.

“В целом, связанные с зимними Олимпийскими играми 50-миллиардные расходы, о которых повсеместно сообщают, - это менее 2,5 процента ВВП России за 2013 год, по нашей оценке. При том, что некоторые расходы финансировались частным образом, влияние на государственные финансы минимально", - заявили аналитики Fitch.

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