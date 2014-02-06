Украине нужно провести секвестр бюджета - аналитики

Необходимое для сотрудничества с МВФ решение по газовым ценам носит политический характер и никакое техническое правительство перед выборами президента также его не решит. Такое мнение Высказал директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

По его мнению, наиболее реалистичным способом преодоления кризиса сейчас является секвестр бюджета, доходы которого раздуты на фоне ослабевающей экономики и растущего курса валют (что приведет к инфляции цен на импортные товары и снижению налоговых поступлений от таможни).

Читайте такжеДоходы госбюджета за месяц выросли на 9%Одновременно с этим правительству нужно активнее вести работу по детенизации экономики и аналзировать возможности для повышения акцизов. "Торговля, как наиболее тенезированный сектор экономики, имеет высочайшую коррумпированность системы администрирования, начиная от разрешительной документации и лицензий, аренды помещений, заканчивая взаимодействием с налоговыми органами" , - приводит пример директор аналитической группы "Da Vinci AG" Анатолий Баронин .

Вывести этот ресурс из тени помогут борьба с коррупцией и максимальное дистанцирование бизнеса от чиновника - составляющие условия детенизации этого сектора экономики по мнению эксперта. «Поскольку бюджет 2014 года нереалистичен, я убежден , что рано или поздно правительство пойдет на поднятие акцизов» , - утверждает А.Баронин . - «Такой сценарий не будет реализован лишь в том случае, если правительству удастся привлечь заимствования, в размерах, достаточных для перекрытия дефицита бюджета и тех потерь, которые произойдут вследствие обострения внутриполитической ситуации в Украине».