Миндоходов называет сложным выполнение доходной части бюджета

Глава Министерства доходов и сборов Украины Александр Клименко считает, что выполнить доходную часть бюджета будет сложно, но возможно за счет роста экономики и ее детенизации. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

“В общем и целом показатели бюджета-2014 представляются достаточно напряженными. Но такой рост поступлений возможен при выполнении двух условий. Первое: достижение показателей развития экономики, заложенных при расчете бюджета... Второе: успешная детенизация экономики”, - сказал министр.

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По его словам, в 2014 году Миндоходов будет проводить мероприятия, призванные повысить прозрачность экономики. В частности, это внедрение в практику норм закона о трансфертном ценообразовании и дальнейшая деофшоризация экономики.

“Бюджет очень сильно зависит от того, насколько качественно мы справимся с этой частью нашей работы”, - подчеркнул Клименко.

Кроме того, по словам главы Миндоходов, налоговые и таможенные сборы зависят от достижения макроэкономических показателей развития экономики, заложенных в бюджете.

“Динамика ВВП, сальдо внешней торговли – все это, разумеется, влияет на налоговые и таможенные сборы. Любое отклонение от прогноза в ту или другую сторону соответствующим образом корректирует бюджетные поступления”, - отметил Клименко.

Как сообщал УНИАН, поступления в общий фонд на 2014 год запланированы на уровне 360,7 млрд грн. Это на 55,6 млрд грн, или на 18,2%, больше, чем в 2013 году. В частности, таможенные платежи предполагается увеличить на треть, налоговые сборы – на 11,5%.

Закон о госбюджете на 2014 год был принят Верховной Радой 16 января без обсуждения. «За» проголосовали 249 народных депутатов из 261, зарегистрированного в сессионном зале. 17 января Президент Виктор Янукович подписал этот закон.