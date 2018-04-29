Глава Миндоходов: Экономика не должна стать заложницей политической ситуации

- Александр Викторович, в стране - острейший за годы независимости Украины политический кризис. Как лично Вы относитесь к нынешним событиям?

- Разумеется, меня беспокоит то, что происходит. Министерство доходов и сборов – вне политики. Но мы все граждане, которых волнует судьба страны и ее будущее.

Лично я полагаю, что единственный выход из этой ситуации – через диалог. Например, мы помним социальный взрыв, который называют «налоговым майданом». Но с помощью компромиссов, широкого общественного обсуждения мы этот кризис успешно разрешили. Полагаю, нечто подобное следует сделать теперь для преодоления кризиса политического. Здесь главное – успокоиться, отказаться от радикализма со всех сторон и спокойно все обсудить, найти приемлемые для всех решения.

- Отразился ли политический кризис на поступлениях в бюджет? Например, львовские предприниматели недавно заявили, что отказываются платить налоги в госбюджет, таким образом протестуя против действий власти. Как Вы оцениваете такую форму протеста?

- Да, я знаю о таких призывах. Это - абсолютно неконструктивно. Давайте представим на минуту, что будет, если предприниматели то ли одного, то ли нескольких регионов перестанут платить налоги и сборы в государственный бюджет. Затраты на финансирование больниц, школ, общественного транспорта, коммунальных предприятий, выплату заработной платы сотрудникам бюджетной сферы лишь частично покрываются из местных бюджетов. Львиная доля дотируется именно из государственного бюджета, как и выплата пенсий, социальных пособий. В результате может возникнуть не только экономический, но и социальный коллапс, который ударит, в первую очередь, по самим же предпринимателям. Ведь кто будет покупать тогда их товары и пользоваться их услугами?

Считаю, что экономика не должна стать заложницей политической ситуации. И мы все - и власть, и оппозиция, и бизнес – должны это понимать. В январе нам удалось сохранить адекватный прошлому году темп платежей – в государственный бюджет перечислено 23,8 млрд грн налогов и сборов, в местные бюджеты – 6,5 млрд грн. Я благодарен тем предпринимателям, которые не поддаются на провокации, добросовестно платят налоги.

- Насколько добровольно сейчас бизнес платит налоги? Ведь фискальное давление в Украине уже давно стало притчей во языцех.

- Не понимаю, откуда берутся подобные слухи. Если предприниматель добросовестно выполняет свои обязательства по уплате налогов – министерство для него, в первую очередь, консультант и партнер.

Но если мы видим попытки уйти от налогообложения, схемы, а мы их, поверьте, видим очень четко, то здесь уж, извините. С такими предприятиями мы проводим соответствующую работу, обращаем внимание на риски, подсказываем, как откорректировать работу, чтобы она была в законодательном поле. И только в случае, если предприятие не идет на сотрудничество, если риски не устранены, только тогда к работе подключаются следственные и оперативные подразделения.

Мы со своей стороны делаем все, чтобы максимально сократить общение наших сотрудников с добросовестными плательщиками, перевести их на дистанционное обслуживание, вплоть до проведения аудита в электронной форме. Эта возможность уже появилась, кстати, в этом году.

Мы также ежегодно сокращаем количество плановых проверок бизнеса. В прошлом году - на треть. В первом квартале текущего года планируем проверить на 12,5% меньше предприятий, чем в аналогичном периоде прошлого года. Выходим на проверки, только когда есть соответствующие обращения от граждан или других органов власти. Для малого и среднего бизнеса вообще введен мораторий на проверки, я лично контролирую его соблюдение на местах.

- Госбюджетом на 2014 год предусмотрено увеличение поступлений в общий фонд на 55,6 млрд грн - до 360,7 млрд грн. В частности, таможенные платежи предполагается увеличить на треть, налоговые сборы – на 11,5%. По Вашему мнению, обоснованы ли бюджетные показатели, будут ли они выполнены? Из каких резервов можно обеспечить дополнительные поступления?

- Министерство доходов и сборов не имеет полномочий оценивать объективность либо необъективность параметров госбюджета. Эти цифры устанавливают Минфин и Минэкономразвития на основе макроэкономических показателей. Задача нашего министерства – обеспечивать необходимые поступления в бюджет с учетом макроэкономических показателей и тех резервов, которые мы имеем возможность задействовать через детенизацию экономики.

Да, в общем и целом показатели бюджета-2014 представляются достаточно напряженными. Но такой рост поступлений возможен при выполнении двух условий.

Первое: достижение показателей развития экономики, заложенных при расчете бюджета. Динамика ВВП, сальдо внешней торговли – все это, разумеется, влияет на налоговые и таможенные сборы. Любое отклонение от прогноза в ту или другую сторону соответствующим образом корректирует бюджетные поступления.

Второе: успешная детенизация экономики. На этот год запланировано множество мероприятий, призванных повысить прозрачность нашей экономики. Одно из важнейших – внедрение в практику норм закона о трансфертном ценообразовании, дальнейшая деофшоризация экономики. Бюджет очень сильно зависит от того, насколько качественно мы справимся с этой частью нашей работы.

- Кстати, по поводу детенизации экономики. Каковы результаты работы министерства в прошлом году и что планируете сделать в текущем?

- Наша работа по детенизации экономики в минувшем году вышла на качественно новый уровень. Начал работу специальный мониторинговый центр. Главная задача нового подразделения – дистанционная оценка рисков в деятельности предприятий.

В итоге, для дополнительного анализа автоматизированная поисковая система отбирает около 1% субъектов хозяйствования. Мы концентрируем свои усилия исключительно на тех предприятиях и тех отраслях, где есть вполне обоснованные риски уклонения от уплаты налогов.

Благодаря этому, мы смогли обеспечить рост поступлений НДС (а целью большинства махинаций является именно уклонение от уплаты этого налога). Если в 2011году годовой сбор по этому налогу составлял 169,3 млрд грн, в 2013 - 180,8 млрд грн. При этом напомню, сопоставимого роста экономики в эти годы, к сожалению, не наблюдалось. Но мы вывели значительную часть НДС из тени.

Во многом этому способствовала и реформа налоговой милиции, переориентация работы на аналитические методы. В 2013 году следователям удалось возместить около 2 млрд грн нанесенного государству ущерба. А это - вдвое больше, чем в позапрошлом году.

Внедрение комплекса инноваций на таможне позволило предотвратить более 22 тыс. правонарушений. Потенциальный ущерб мог составить 735 млн грн.

Например, в Одесском порту в прошлом году был начат эксперимент по сканированию контейнеров с товарами без физического вскрытия. В результате субъекты ВЭД добровольно увеличили задекларированную стоимость товаров на 79,5 млн грн.

- Заработало ли дистанционное предоставление отчетности с кассовых аппаратов? Все ли предприниматели подают надлежащую отчетность? Миндоходов уже кого-то штрафовало за ее неподачу?

- Для штрафов нет никаких оснований. 100% субъектов хозяйствования вовремя подключились к системе хранения и сбора данных РРО, дистанционная отчетность принимается в штатном режиме. Здесь я также хочу выразить признательность и налогоплательщикам за проявленную ответственность, и своим коллегам за оперативное внедрение этой масштабной инновации.

- Планируется ли сокращение количества налогов?

- Все понимают, что необходимо сокращать количество налогов. Но мало кто проводил глубокий анализ, какие именно налоги можно упразднить безболезненно для экономики. Мы этот анализ провели. И понимаем, что это не тот вопрос, в котором необходимо рубить с плеча. В этом году мы готовы вынести наши предложения на обсуждение с бизнесом, экспертами.

Да, действительно, некоторые налоги неэффективны. Неэффективны, в первую очередь, с точки зрения того, что затраты на их администрирование превышают сборы. Прежде всего, речь идет о нескольких платежах на местном уровне – тот же туристический сбор, или сбор за парковку, а также об изменении структуры акцизного налога, рентной платы и сбора за пользование природными ресурсами. В целом, по мнению министерства, 22 существующих на сегодня в Украине налога и сбора на первом этапе целесообразно оптимизировать до 14.

Из более долгосрочных перспектив, мы также рассматриваем целесообразность европейского подхода с акцентом на налогообложении потребления.

- А что насчет озвученной Вами ранее инициативы по поводу переноса процедуры определения таможенной стоимости на стадию пост-аудита? Не отказалось ли министерство от этой идеи?

- Мы не только не отказались от нее, но и уже практически готовы презентовать общественности. Заканчивается доработка всех деталей соответствующего законопроекта рабочей группой в рамках Инвестиционного совета. Для нас важно сохранить интересы государства и учесть потребности бизнеса, инвесторов.

- По поводу потребностей инвесторов. Вы не боитесь, что текущая политическая ситуация окончательно испортит инвестиционный климат в Украине?

- Да, мы фиксируем обеспокоенность со стороны инвесторов. И причина этому, конечно, внутриполитическая ситуация, в первую очередь.

На очередном заседании Инвестиционного совета при Миндоходов, в который входят представители и украинских, и иностранных инвесторов, я намерен обсудить с бизнесом все вопросы, которые его волнуют.

Согласно исследованию мнения инвесторов, которое регулярно проводится для нас социологами компании Research Branding Group, проблемы первоочередной важности для бизнеса на сегодня – борьба с коррупцией и ликвидация административных барьеров. Министерство в рамках своей компетенции занимается решением этих проблем плотно и постоянно.

При этом, по оценкам инвесторов, налогообложение более не считается острой проблемой. Что особенно важно - опрошенные инвесторы отметили улучшение в системе возмещения НДС. В 2013 году суммы возмещения, кстати, превысили заявку на 7%.

- Да, действительно, в прошлом году возмещение НДС увеличилось на 16,3%. И в то же время со стороны бизнеса продолжают звучать заявления о миллиардных НДС-долгах государства. Как так?

- Да, есть определенный остаток по возмещению за прошлые периоды. В прошлом году он был сокращен на 0,3 млрд грн, на начало текущего года составлял 14,9 млрд.

Важно понимать, что те предприятия, на которые вы ссылаетесь, говоря о невыплатах, оперируют всеми заявленными суммами. Я же говорю только о возмещении обоснованных заявок, в отношении которых нет сомнений. Есть суммы, которые оспариваются в судах, есть заявки, которые фигурируют в уголовных расследованиях. Их нельзя считать так называемыми многомиллиардными долгами государства.

Поэтому скажу так: добросовестные плательщики, надлежащим образом подавшие заявки, претендовали на 50 млрд грн, а получили 53,4 млрд грн. В автоматическом режиме возмещено 22,6 млрд грн. И это – лучшие показатели за последние пять лет.

- В 2013 году так и не были выпущены казначейские векселя для возмещения НДС. Произойдет ли это в 2014 году? Каким может быть объем эмиссии бумаг?

- Объем эмиссии будет определяться на основании заявок предприятий. Только после этого мы подадим предложения в Госказначейство. Подчеркну: НДС-векселя – это дополнительная возможность, а не обязанность. Бизнес сможет пользоваться этим инструментом по своему усмотрению.

- Возвращаясь к теме трансфертного ценообразования. Первые отчеты о контролируемых операциях бизнес должен будет подать уже до 1 мая. Действительно ли крупный бизнес, включая близкий к действующей власти, готов больше платить налогов, чем это делал до сих пор? Не случится ли так, что Миндоходов будет выстраивать новые схемы давления на бизнес с помощью норм Закона «О трансфертном ценообразовании»?

- Этот закон в нашей стране, как и во многих европейских государствах, принимался отнюдь не для давления на бизнес. А исключительно с целью повышения прозрачности национальной экономики.

Мы провели всю необходимую подготовку, утвердили подзаконную нормативную базу. Находимся в постоянном диалоге с бизнесом, совершенствуем свою работу: бизнес перестраивает свои операции, министерство – отрабатывает процесс формирования и приема отчетности так, чтобы не создавать неудобств предприятиям.

Например, сейчас разработан проект документа, которым плательщику дается право в режиме онлайн корректировать суммы контролируемых операций и налоговых обязательств, включая, в том числе, обратную корректировку.

Превентивный эффект от принятого закона уже ощутим: доля экспорта в офшоры к концу прошлого года снизилась до 1%, хотя ранее достигала 11%. В декабре 2013 года – 0,25%.

- Не означает ли это, что крупный бизнес просто начал использовать другие инструменты минимизации налоговых обязательств?

- Если это и так, то мы, со своей стороны, это увидим незамедлительно. Благодаря

объединению налоговых и таможенных инструментов мы усовершенствовали системы контроля всей цепочкой операций - от границы до покупателя и наоборот. В этом году мы намерены внедрить полноценный рискоориентированный аудит в сфере трансфертного ценообразования, это предусмотрено в пятилетней стратегии развития министерства.

- В конце декабря прошлого года парламент принял в первом чтении изменения в НК (законопроект №2737 от 05.04.2013). Предлагается ввести в кодекс такое понятие как «консолидированная группа плательщиков налогов». Не получится ли так, что это новшество нивелирует Ваши попытки добиться роста уплаты налогов основными ФПГ?

- Этот законопроект стал результатом компромисса между бизнесом, профильным парламентским комитетом и Миндоходов. Мы от своей принципиальной позиции не отступили – прибыль должна облагаться налогом там, где была объективно сформирована. Ни одна из норм законопроекта, которая нарушает этот принцип, не будет поддержана министерством.

Нина Сорока