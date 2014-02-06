Гривня выросла до 8,94 грн/долл.

В четверг, 6 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару к 12:00 повысились до 8,8800/8,9400 грн/долл. против 8,9000/9,1000 грн/долл. на открытии торгов, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Котировки гривни по отношению к евро к 12:00 повысились до 12,0065/12,0915 грн/евро по сравнению с 12,0345/12,3070 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3516/1,3518, изменяясь в достаточно узком коридоре.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 повысились до 0,2557/0,2574 грн/рубль по сравнению с 0,2575/0,2620 грн/рубль на открытии торгов.

В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 34.7160 (-0.1640).

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Как сообщал УНИАН, в среду, 5 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,9500/9,0500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 12,0955/12,2350 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2595/0,2625 грн/рубль.

В среду Нацбанк выходил на рынок с продажей американской валюты по курсу 8,7000 грн/долл.

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