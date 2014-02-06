Теневой сектор формирует повышенный спрос на валюту - банкир

Банкир также отметил, что сегодня не наблюдается большого спроса на валюту со стороны населения.

«Мы понимаем, обмениваясь впечатлениями, что, видимо, часть участников каких-то теневых схем больше всего уже активизировалась. И это уже вопрос к Национальному банку, к Налоговой инспекции. Контролируйте и прижимайте эти ситуации», — сказал Тимонькин.

Читайте такжеГривня на межбанке укрепилась до 9,1 грн за долларБанкир отметил, что слаженная работа правительства и НБУ поможет сбалансировать ситуацию на валютном рынке и снизить панические настроения, поскольку именно они сейчас определяют курс валют, а не объективные экономические факторы.

«Если жестко и дружно работают правительство и Национальный банк, то все возможно, потому что ситуация этого роста — это чисто нервы. Она же не экономического характера. У нас платежный баланс прошлого года — плюс $ 2 млрд, в отличие от минус $ 4 млрд позапрошлого года. То есть, таких серьезных, объективных экономических факторов, давления на курс нет. Ситуация была бы лучше, если бы не нервничали», — сказал банкир.

Тимонькин добавил, что сейчас руководители НБУ возобновили взаимодействие ирегулярные встречи с представителями банков для усиления, чтобы контролировать ситуацию как в самом финансовом секторе, так и на валютном рынке.