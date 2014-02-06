Теневой сектор формирует повышенный спрос на валюту - банкир
Теневой сектор формирует повышенный спрос на валюту, который привел к резкому росту котировок валют на межбанке — сказал Борис Тимонькин, заместитель председателя Наблюдательного совета «Укрсоцбанка».
Банкир также отметил, что сегодня не наблюдается большого спроса на валюту со стороны населения.
«Мы понимаем, обмениваясь впечатлениями, что, видимо, часть участников каких-то теневых схем больше всего уже активизировалась. И это уже вопрос к Национальному банку, к Налоговой инспекции. Контролируйте и прижимайте эти ситуации», — сказал Тимонькин.
Читайте такжеГривня на межбанке укрепилась до 9,1 грн за долларБанкир отметил, что слаженная работа правительства и НБУ поможет сбалансировать ситуацию на валютном рынке и снизить панические настроения, поскольку именно они сейчас определяют курс валют, а не объективные экономические факторы.
«Если жестко и дружно работают правительство и Национальный банк, то все возможно, потому что ситуация этого роста — это чисто нервы. Она же не экономического характера. У нас платежный баланс прошлого года — плюс $ 2 млрд, в отличие от минус $ 4 млрд позапрошлого года. То есть, таких серьезных, объективных экономических факторов, давления на курс нет. Ситуация была бы лучше, если бы не нервничали», — сказал банкир.
Тимонькин добавил, что сейчас руководители НБУ возобновили взаимодействие ирегулярные встречи с представителями банков для усиления, чтобы контролировать ситуацию как в самом финансовом секторе, так и на валютном рынке.