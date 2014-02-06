В Украине сократились долги по возмещению НДС отечественному бизнесу

Общий объем задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость предпринимателям Украины, сформированный в предыдущие годы, сократился в 2013 году на 0,3 млрд грн и на начало 2014 года составлял 14,9 млрд грн, сообщил в эксклюзивном интервью УНИАН министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Да, есть определенный остаток по возмещению за прошлые периоды. В прошлом году он был уменьшен на 0,3 млрд грн и на начало текущего года составлял 14,9 млрд… Я говорю только о возмещении обоснованных заявок, в отношении которых нет сомнений. Есть суммы, которые оспариваются в судах, есть заявки, которые фигурируют в уголовных расследованиях. Их нельзя считать так называемыми многомиллиардными долгами государства», - сказал Клименко.

При этом он отметил, что в 2013 году объем возмещений оказался лучшим за последние пять лет. «Скажу так: добросовестные плательщики, надлежащим образом подавшие заявки, претендовали на 50 млрд грн, а получили 53,4 млрд грн. В автоматическом режиме возмещено 22,6 млрд грн. И это – лучшие показатели за последние пять лет», - сказал министр.

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В то же время он отметил, что неоправданными оказались опасения бизнеса относительно того, что заложенность по возмещению налога будут в принудительном порядке оформлять в виде казначейских векселей. «Подчеркну: НДС-векселя – это дополнительная возможность, а не обязанность. Бизнес сможет пользоваться этим инструментом по своему усмотрению. Объем эмиссии (этих бумаг - УНИАН) будет определяться на основании заявок предприятий. Только после этого мы подадим предложения в Госказначейство», - заверил министр.

Клименко также сообщил, что в 2013 году министерству удалось существенно продвинуться в части вывода НДС из тени. «Наша работа по детенизации экономики в минувшем году вышла на качественно новый уровень. Начал работу специальный мониторинговый центр. Главная задача нового подразделения – дистанционная оценка рисков в деятельности предприятий, - подчеркнул он. – Мы концентрируем свои усилия исключительно на тех предприятиях и тех отраслях, где есть вполне обоснованные риски уклонения от уплаты налогов. Благодаря этому мы смогли обеспечить рост поступлений НДС (а целью большинства махинаций является именно уклонение от уплаты этого налога). Если в 2011 году годовой сбор по этому налогу составлял 169,3 млрд грн, в 2013-м – 180,8 млрд грн. Мы вывели значительную часть НДС из тени».

Как сообщал УНИАН, в 2012 году субъектам хозяйствования было возвращено 46 млрд грн, что на 2,7 млрд грн больше заявленной суммы. Кроме того, по данным социологического исследования «Качество инвестиционного климата и уровень инвестиционной активности в Украине», инвесторы, работающие в Украине, отмечали в 2013 году улучшение в системе возмещения налога на добавленную стоимость.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.