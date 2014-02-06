Миндоходов отрабатывает приемы отчетности по трансфертному ценообразованию

Об этом сообщил в эксклюзивном интервью УНИАН министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Мы провели всю необходимую подготовку, утвердили подзаконную нормативную базу. Находимся в постоянном диалоге с бизнесом, совершенствуем свою работу: бизнес перестраивает свои операции, министерство отрабатывает процесс формирования и приема отчетности так, чтобы не создавать неудобств предприятиям», - сказал Клименко.

Он подчеркнул, что закон о трансфертном ценообразовании принимался отнюдь не для давления на бизнес, а исключительно с целью повышения прозрачности национальной экономики. Более того, документ регулярно дорабатывается с учетом пожеланий бизнеса. «Например, сейчас разработан проект документа, которым плательщику дается право в режиме онлайн корректировать суммы контролируемых операций и налоговых обязательств, включая, в том числе, обратную корректировку», - отметил министр.

При этом он напомнил, что эффект от принятого закона уже ощутим: доля экспорта в офшоры к концу 2013 года снизилась до 1%, хотя ранее достигала 11%. В декабре 2013 года этот показатель составил 0,25% от общего объема экспорта.

В то же время Клименко опроверг мнение о том, что контроль за трансфертным образованием заставил крупный бизнес использовать другие схемы минимизации налоговых обязательств. «Если это и так, то мы, со своей стороны, это увидим незамедлительно. Благодаря объединению налоговых и таможенных инструментов мы усовершенствовали системы контроля за всей цепочкой операций – от границы до покупателя и наоборот. В этом году мы намерены внедрить полноценный рискоориентированный аудит в сфере трансфертного ценообразования, это предусмотрено в пятилетней стратегии развития министерства», - сказал министр.

Он также подчеркнул, что формирование так называемых «консолидированных групп» налогоплательщиков – финансово-промышленных групп, которым, согласно решению парламента, может быть предоставлена льгота по налогу на прибыль, - не скажется на результатах работы налоговиков. «В конце декабря прошлого года парламент принял в первом чтении изменения в налоговый кодекс. Этот законопроект стал результатом компромисса между бизнесом, профильным парламентским комитетом и Миндоходов. Но мы от своей принципиальной позиции не отступили – прибыль должна облагаться налогом там, где была объективно сформирована. Ни одна из норм законопроекта, которая нарушает этот принцип, не будет поддержана министерством», - заверил Клименко.

Как сообщал УНИАН, закон о трансфертном ценообразовании, предполагающий установление государственного контроля над формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и упраздняющий возможность вывода прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения, был разработан и представлен Миндоходов совместно с компанией PriceWaterhouseCooper’s в декабре 2012 года. Данный закон был принят Верховной Радой летом 2013 года, а вступил в силу с 1 сентября 2013 года.

Ожидается, что введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн в течение трех лет, а также построить в стране действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

В декабре 2013 года Верховная Рада Украины разрешила консолидированным группам налогоплательщиков (финансово-промышленным группам) не применять методы контроля за трансфертным ценообразованием при формировании налоговых обязательств по налогу на прибыль. Соответствующий законопроект (№2737) был принят за основу 234 голосами парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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