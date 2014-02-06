Банкир считает, что НБУ нужно усилить мониторинг на валютном рынке

Напомним, ранее заявлял, что ситуация этого роста — это чисто нервы. "Она же не экономического характера. У нас платежный баланс прошлого года — плюс $ 2 млрд, в отличие от минус $ 4 млрд позапрошлого года. То есть, таких серьезных объективных экономических факторов давления на курс нет. Ситуация была бы лучше, если бы не нервничали», — пояснял Тимонькин и добивил, чтонынешняя экономическая ситуация далеко не такая, как во время кризиса 2008-2009 годов, когда гривна за считанные месяцы девальвировала в два раза.

Читайте такжеГривня выросла до 8,94 грн/долл.Чтобы сейчас стабилизировать ситуацию на валютном рынке, полагает банкир, Национальный банк должен усилить мониторинг деятельности банковских учреждений, а также обратить внимание на «схемные» финансовые операции с валютой, которые осуществляются в интересах теневого сектора — он сейчас формирует значительную долю спроса на валюту.

Тимонькин полагает, что и регулятор и сами банки должны установить жесткий контроль за курсообразованием на рынке — об этом шла речь на встрече банкиров с руководством НБУ.

«Зашел разговор о неком более плотном контроле со стороны банков, потому что ситуация, когда утренние котировки банки выставляют выше, чем были вечерние — это типичный разгон ситуации. Это искусственный разгон ситуации, от которого мы все проигрываем. Поэтому я думаю, что более жесткий мониторинг банков будет, и он даст свои плоды», — рассказал банкир.

Он акцентировал на том, что сегодня НБУ и правительство должны в тесной координации предпринять все возможные меры, чтобы снизить панические настроения.

«Это обычная ситуация разрастающейся паники. Ее можно придушить, а можно раздуть», — сказал о ситуации на валютном рынке Тимонькин.

Он также сказал, что в стране необходимо достичь политической стабилизации, а также назначить полноценное правительство. В таком случае можно уверенно прогнозировать стабилизацию и на валютном рынке.

«Конечно, должна нормализоваться политическая ситуация, это идеальная ситуация. Если она нормализуется, то ситуация автоматически нормализуется и на валютном рынке», — уверен банкир.