Сотрудники налоговой милиции возместили государству убытки на сумму 2 млрд грн

Реформа налоговой милиции и переориентация работы на аналитические методы позволили сотрудникам оперативных подразделений Министерства доходов и сборов Украины в 2013 году возместить порядка 2 млрд грн убытков, нанесенных государству, сообщил в эксклюзивном интервью УНИАН министр Александр Клименко.

«В 2013-м году следователям удалось возместить около 2 млрд грн нанесенного государству ущерба. А это вдвое больше, чем в позапрошлом году», - сказал министр.

При этом он сообщил, что переход на анализ рисков и внедрение технологических инноваций на таможне также дал свои результаты. «На таможне удалось предотвратить более 22 тыс. правонарушений. Потенциальный ущерб мог составить 735 млн грн», - сказал Клименко.

Он напомнил, что, например, в Одесском порту в прошлом году был начат эксперимент по сканированию контейнеров с товарами без физического вскрытия. «В результате, субъекты ВЭД добровольно увеличили задекларированную стоимость товаров на 79,5 млн грн», - сообщил министр.

В октябре 2013 года Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства, ключевой из которых должен стать переход на сервисную составляющую работы, что подразумевает внедрение как можно большего количества электронных услуг, избавляющих налогоплательщиков от общения с инспекторами налоговой службы и таможни.

Как сообщал УНИАН, реформирование подразделений налоговой милиции, которая согласно Указу Президента подчиняется Министерству доходов и сборов Украины, прошло весной 2013 года и не привело к увеличению полномочий и прав следователей. Основными задачами следователей были определены – прекращение незаконной деятельности субъектов хозяйствования, уклоняющихся от уплаты налоговой, а также возмещение нанесенных бюджету убытков. Специалисты Министерства доходов и сборов Украины в 2013 году выявили нарушений таможенного законодательства на 796 млн грн, при этом наиболее распространенными среди этих нарушений являются случаи незаконного перемещения продовольственных и промышленных товаров.

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