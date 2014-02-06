НБУ намерен проводить интервенции на валютном рынке - ассоциация банков
Национальный банк намерен проводить интервенции на валютном рынке для стабилизации курса гривны, а также может ограничить деятельность финансовых учреждений, которые будут уличены в валютных спекуляциях.
Об этом рассказал Сергей Мамедов, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.
«Интервенции будут, Нацбанк заявил сегодня, что он будет проводить интервенции. Поэтому мы уверены, что курс сейчас стабилизируется. Важно понимать, к чему мы идем, и важно это понимать Национальному банку, понимать коммерческим банкам, населению», — рассказал Мамедов.
Читайте такжеГривня выросла до 8,94 грн/долл.Он добавил, что повышенный спрос на валюту, а также рост курса доллара происходит под влиянием психологических факторов в связи с происходящими в Украине политическими событиями. Поэтому НБУ не будет просто наблюдать за ситуацией, а намерен активно влиять на валютный рынок.
«Мы увидели готовность Национального банка вмешиваться в курсовую политику, мы получили уверенность в том, что ситуация будет стабилизироваться. Хочу отметить, что все моменты, которые возникают на сегодняшний день, они связаны не с экономическими причинами, сколько с политическими. Как только решение об утверждении правительства будет принято, я уверяю, что стабилизируются и цены по депозитам, и изменится курс, который существует. Потому что общество получит положительные сигналы: нет конфликта, есть понимание, есть одна общая задача — развивать нашу экономику», — пояснил банкир.
Мамедов рассказал, что особое внимание Национальный банк намерен уделить мониторингу спекулятивных операций на валютном рынке, которые оказывают влияние на понижение курса национальной валюты. Возможно, НБУ применит санкции к банкам, которые будут уличены в спекулятивных операциях, как это было осенью минувшего года: пяти банкам на несколько месяцев был закрыт доступ на валютный межбанк.
«Национальный банк предупредил, что это все мониторится и прекрасно все это видно, с одной стороны, с другой стороны, дал сигнал о том, что будет вмешиваться. И тема спекулянтов, которая существует всегда, просто сейчас на этой ситуации объем этих операций увеличился, я думаю, что операции уберут, либо снимут, либо объемы их станут намного меньше», — сказал руководитель НАБУ.