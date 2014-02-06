НБУ усилит борьбу с валютными спекулянтами - банкир

Об этом шла речь во время встречи руководителей 20 крупнейших банков с руководством НБУ — рассказал Сергей Мамедов, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.

Он отметил, что сегодня некоторые операторы валютного рынка, пользуясь психологической напряженностью вследствие политической дестабилизации, пытаются заработать «ажиотажную премию» на торговле валютой. В то же время объективных экономических причин для повышения курсов валют сегодня не существует — сказал руководитель банковской ассоциации.

«Когда идет рост курса, включается спекулятивный интерес. Поэтому многие на сегодняшний день на этом стараются заработать. И задача Национального банка состоит в том, чтобы эти операции не проходили, либо их удельный вес был незначительным», — сказал Мамедов.

Банкир сказал, что Национальный банк внимательно следит за деятельностью операторов валютного рынка и может оценить характер их операций.

«Главный игрок на сегодняшний день на межбанковском рынке — это Национальный банк. Он может сделать так, что те спекулянты, которые играют на повышение, просто потеряют деньги, и сделав это раз либо два, спекулянты просто не станут проводить эти операции, это все в руках регулятора. Поэтому это было как предупреждение к действиям: «мы все видим, мы все знаем, ми видим ситуацию», — рассказал Мамедов.

По его словам, сегодня спекулянты пользуются повышением девальвационных ожиданий, которое связано с политической дестабилизацией в стране. Поэтому как только будет назначено новое правительство и появится политическая определенность, ситуация на валютном рынке нормализуется и стоимость доллара вернется к отметкам около 8 гривен. Кроме того, как сказал Мамедов, в НБУ уверяют, что регулятор готов проводить интервенции для стабилизации курса национальной валюты.