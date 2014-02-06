Ситуация на валютном рынке стабилизируется - советник главы Нацбанка

Ситуация на валютном рынке стабилизируется при устранении внутренних факторов политического характера, фундаментальные экономические причины для девальвации отсутствуют, заявил во время пресс-конференции в Киеве советник главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий.

Читайте такжеТеневой сектор формирует повышенный спрос на валюту - банкир

"Перекупленная сегодня валюта будет перепродана. Ситуация не только управляемая, но и имеет перспективу стабилизации", - сказал Литвицкий.

По его словам, ситуация на рынке стабилизируется после устранения факторов, связанных с внутренней ситуацией.

"Действуют факторы внутреннего ситуационного характера. Есть ожидания изменений в правительстве, есть ожидание того, каким будет это правительство, и какая будет реакция на изменения в правительстве основных торговых партнеров Украины",- сказал он.

Читайте такжеГривня выросла до 8,94 грн/долл.

Также к таким факторам, по словам Литвицкого, относятся ожидания конституционной реформы и как в ее результате будут складываться отношения между ветками власти и центральным банком.

"Чем скорее будут устранены эти и другие внутренние факторы, тем быстрее перекупка валюты обратится в ее перепродажу", - сказал он.

Читайте такжеБанкир считает, что НБУ нужно усилить мониторинг на валютном рынке