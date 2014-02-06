Ситуация на валютном рынке стабилизируется - советник главы Нацбанка

13:41, 06 февраля 2014
Финансы
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Фундаментальные экономические причины для девальвации отсутствуют

Ситуация на валютном рынке стабилизируется при устранении внутренних факторов политического характера

Ситуация на валютном рынке стабилизируется при устранении внутренних факторов политического характера, фундаментальные экономические причины для девальвации отсутствуют, заявил во время пресс-конференции в Киеве советник главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий.

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"Перекупленная сегодня валюта будет перепродана. Ситуация не только управляемая, но и имеет перспективу стабилизации", - сказал Литвицкий.

По его словам, ситуация на рынке стабилизируется после устранения факторов, связанных с внутренней ситуацией.

"Действуют факторы внутреннего ситуационного характера. Есть ожидания изменений в правительстве, есть ожидание того, каким будет это правительство, и какая будет реакция на изменения в правительстве основных торговых партнеров Украины",- сказал он.

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Также к таким факторам, по словам Литвицкого, относятся ожидания конституционной реформы и как в ее результате будут складываться отношения между ветками власти и центральным банком.

"Чем скорее будут устранены эти и другие внутренние факторы, тем быстрее перекупка валюты обратится в ее перепродажу", - сказал он.

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