Ситуация на валютном рынке стабилизируется - советник главы Нацбанка
Фундаментальные экономические причины для девальвации отсутствуют
Ситуация на валютном рынке стабилизируется при устранении внутренних факторов политического характера, фундаментальные экономические причины для девальвации отсутствуют, заявил во время пресс-конференции в Киеве советник главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий.
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"Перекупленная сегодня валюта будет перепродана. Ситуация не только управляемая, но и имеет перспективу стабилизации", - сказал Литвицкий.
По его словам, ситуация на рынке стабилизируется после устранения факторов, связанных с внутренней ситуацией.
"Действуют факторы внутреннего ситуационного характера. Есть ожидания изменений в правительстве, есть ожидание того, каким будет это правительство, и какая будет реакция на изменения в правительстве основных торговых партнеров Украины",- сказал он.
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Также к таким факторам, по словам Литвицкого, относятся ожидания конституционной реформы и как в ее результате будут складываться отношения между ветками власти и центральным банком.
"Чем скорее будут устранены эти и другие внутренние факторы, тем быстрее перекупка валюты обратится в ее перепродажу", - сказал он.
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