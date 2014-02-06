Миндоходов предлагает уменьшить количество налогов и сборов до 14 с 22

Министерство налогов и сборов Украины предлагает сократить количество налогов и сборов до 14 с 22, сообщил в интервью УНИАН министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

“В целом, по мнению министерства, 22 существующих сегодня в Украине налога и сбора на первом этапе целесообразно оптимизировать до 14”, - заявил Клименко.

По его словам, некоторые налоги неэффективны в первую очередь из-за того, что затраты на их администрирование превышают сборы. В частности, министр считает, что нужно сократить некоторые платежи на местном уровне.

“Прежде всего, речь идет о нескольких платежах на местном уровне – тот же туристический сбор, скажем, или сбор за парковку. А также об изменении структуры акцизного налога, рентной платы и сбора за пользование природными ресурсами”, - сказал глава Миндоходов.

Клименко также отметил, что министерство провело глубокий анализ налогов и сборов и в этом году планирует вынести предложения на обсуждение с бизнесом и экспертами.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года народный депутат Сергей Тигипко предложил сократить количество налогов с 22 до 9. Среди тех, которые предполагалось исключить, - сбор за первую регистрацию транспортного средства, плата за землю и фиксированный сельскохозяйственный налог.

Налоговый кодекс Украины был принят в 2010 году. С принятием Налогового кодекса изменилась система налогообложения. В нем предусмотрено уменьшение налогов почти в два раза, а также поэтапное, в течение нескольких лет, снижение базовых ставок по основным налоговым платежам.

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