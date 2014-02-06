Нацбанк рекомендует хранить сбережения в гривне

Национальный банк Украины рекомендует гражданам хранить сбережения в национальной, а не в иностранной валюте, заявил советник главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий на пресс-конференции в Киеве.

"Если вы живете в Украине и имеете сбережения, и думаете, где больше получить процент, то, конечно, больший процент не от франка, а от гривни", - сказал он.

Читайте такжеПрощай, стабильность!Также Литвицкий отметил, что украинцам невыгодно хранить сбережения в валюте, поскольку они получают заработную плату в гривне. В качестве примера он привел себя и сотрудников Национального банка, которые предпочитают хранить сбережения в гривне, и лично у него, по его словам, нет ни одного вклада в валюте.

"У меня нет ни одного доллара. Что б я сдох, если я вру", - сказал Литвицкий.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

5 февраля к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., и таким образом, с начала текущего года стоимость доллара повысилась на 14% и достигла минимального значения с декабря 2008 года.