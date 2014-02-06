Финансист: Основной риск для гривни лежит в области психологии

Об этом заявил генеральный директор инвестиционно-банковской компании «European Capital Management» Вадим Браиловский.

По мнению финансиста, на сегодня нет никаких фундаментальных макроэкономических оснований для снижения курса гривны.

Читайте такжеГривня на межбанке укрепилась до 9,1 грн за доллар«Основной риск для национальной валюты лежит в области психологии – политическая нестабильность неизбежно влечет за собой экономическую и финансовую. В последние дни января 2014 года на валютном рынке Украины началась паника. Доллар начал дорожать день ото дня, причем обороты на рынке достигают $4,5-5 млрд в день — в несколько раз больше, чем до начала Евромайдана, а цена покупки доллара уже пробила психологически важную отметку в 9 гривен за доллар», - считает эксперт.

Браиловский сетует, что в таких условиях люди готовы покупать доллары за любые деньги, по неразумной и экономически необоснованной цене, еще немыслимой всего месяц назад.

Он также отметил, что продолжающееся 3 месяца противостояние наносит колоссальный вред и угрозу украинской экономике.

«Еще в начале декабря 2013 года ведущие мировые рейтинговые агентства — Moody's, Fitch, Standard & Poor's — предупреждали, что затяжной политический кризис с большой долей вероятности перетечет в кризис валютный. Это провоцирует резкое повышение спроса на валюту, и ухудшает, таким образом, и без того сложную ситуацию в стране с внешней ликвидностью и как следствие, это приводит к ослаблению национальной валюты гривны», - убежден эксперт.