В Киеве с начала года задекларировали доходы 30 миллионеров

С начала 2014 года почти 1,5 тыс. киевлян уже задекларировали 312,2 млн грн доходов, полученных в 2013 году, из них 30 человек имели доход более 1 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

По данным ведомства, в столице с начала года подано 649 деклараций, при этом сумма к возврату составляет 2,1 млн грн.

Читайте такжеМиндоходов разработало новую форму декларации по налогу на прибыль банкаВ министерстве напомнили, что подать декларацию обязаны граждане, получившие доходы в 2013 году и с которых не уплачен налог на доходы физических лиц; доходы от сдачи в аренду собственного имущества, от получения наследства; доход от двух или более налоговых агентов, если общая сумма таких доходов превышает 137,64 тыс. грн, и иностранные доходы. Декларация подается в Центры обслуживания плательщиков по месту проживания. Также декларацию можно подать через Интернет с помощью электронного ключа цифровой подписи.

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов сообщило, что с начала 2014 года почти 16 тыс. украинцев задекларировали свои полученные в прошлом году доходы, среди которых 49 человек получили доход в размере более 1 млн грн.