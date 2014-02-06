Доллар на межбанке упал на 20 копеек

В четверг, 6 февраля 2014 г., на украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту упали.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,9000/9,1000, к 12:00 цены упали до 8,8800/8,9400. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,7800/8,8800, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2575/0,2620, к 12:00 цены снизились до 0,2557/74. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,2550/62. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,8255 (-0.2845).

Читайте такжеФинансист: Основной риск для гривни лежит в области психологии На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3505/1,3540. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 12,0345/12,3070, к 12:00 цены ушли вниз до 12,0065/12,0915. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,8490/11,9880.

Как сообщал УНИАН, в среду, 5 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,9500/9,0500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 12,0955/12,2350 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2595/0,2625 грн/рубль.

В среду Нацбанк выходил на рынок с продажей американской валюты по курсу 8,7000 грн/долл.