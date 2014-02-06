Инфляция в Украине сохранилась на уровне 0,5%

Инфляция в Украине в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года составила 0,5% и таким образом сохранилась на уровне, зафиксированном в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Таким образом, инфляция в годовом выражении в январе 2014 года зафиксирована четвертый месяц подряд, в то время как с мая 2013 года фиксировалось нулевое или отрицательное значение индекса потребительских цен в отношении год к году.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2013 года, инфляция замедлилась до 0,2% с 0,5%, зафиксированных в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем 2013 года.

Читайте такжеИз-за сильных морозов фрукты в Украине резко подорожали на 10%Как сообщил Госстат, в январе 2014 года против декабря 2013 года больше всего выросли цены на овощи - на 9,3%, фрукты - на 2,5%, сахар - на 1,5%, молоко - на 1,5%, горячая вода и отопление - на 1,3%, сыр и творог - на 0,9%, масло - на 0,9%, железнодорожный пассажирский транспорт - на 0,8%, топливо и масла для транспорта - 0,7%.

При этом за указанный период снизились цены на яйца - на 22,6%, одежду и обувь - на 1,7%, подсолнечное масло - на 0,5%.

По остальным позициям в январе 2014 года против декабря 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,4 п.п.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2013 года ускорилась до 0,5% по сравнению с инфляцией в ноябре 2013 года в 0,2%, в годовом выражении зафиксирован рост потребительских цен на 0,5% (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

В целом за 12 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года зафиксирована дефляция на 0,3%, при этом отрицательный рост цен в измерении год к году зафиксирован впервые за последние 12 лет, с 2002 года.

По итогам 2012 года дефляция составила 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.