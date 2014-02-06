Банкир считает, что украинцам не стоит паниковать по поводу валюты

Об этом рассказал глава совета Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек.

Читайте такжеФинансист: Основной риск для гривни лежит в области психологии «Прошлый год государство закончило с положительным сальдо платежного баланса, приток валюты в страну был достаточным. Но с учетом последних политических событий на Майдане, неспособности политиков к мирному урегулированию кризиса, мы имели определенное влияние на финансовый сектор. В отдельные дни это было значительное влияние на настроения наших граждан или пользователей банковских услуг. Хотя в целом ситуация под контролем и Национального банка, и коммерческих банков», - сказал он.

Комментируя ситуацию на депозитном рынке, Шпек заметил, что ни в декабре, ни в январе существенного оттока вкладов не наблюдалось.

По его словам, панические настроения отдельных граждан, решивших досрочно изъять депозиты, нивелируются объемами новых вкладов.

Читайте такжеГривня из-за сложной ситуации в стране может девальвировать до 10 грн/долл. - эксперт Между тем эксперт заметил, что подвергнувшиеся валютной панике граждане в результате больше проиграют, чем выиграют.

«Есть попытка купить валюту по любому курсу. Но эти бедные станут еще беднее, и никто от этого не выиграет. Если посмотреть на уровень девальвации, который есть на сегодняшний день, он не является угрожающим ни для экономики, ни для ликвидности и платежоспособности банковской системы, - убежден глава совета НАБУ. - Если сравнить размер процентных ставок по депозитам в гривне и уровень девальвации, то все равно граждане могут еще иметь определенный заработок. Здесь очень важно, чтобы мы сами не раскручивали ажиотаж, и не жили надеждами, что Национальный банк за счет золотовалютных резервов должен удержать курс, это не его функция».

Основная задача регулятора, по его словам заключается в сглаживания чрезмерных колебаний на рынке.