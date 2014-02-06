Кабмин не будет пересматривать бюджет из-за колебания курса гривни

Наблюдаемые в Украине значительные колебания курса национальной валюты к доллару США являются временным явлением и не несут оснований для пересмотра показателей бюджета.

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель директор департамента финансов производственной сферы и имущественных отношений Министерства финансов Украины Анатолий Данилишин.

«То, что происходит сейчас, – это временное явление, - сказал Данилишин. – И наши банкиры подтверждают, что в тех обстоятельствах, которые сложились, будет нормализация. И Нацбанк вышел с интервенцией. Я думаю, что это временное явление. Я думаю, что ситуация с курсом не является основанием для пересмотра показателей бюджета».

Читайте такжеУкраине нужно провести секвестр бюджета - аналитикиНапомним, что в четверг, 6 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,7800/8,8800 грн/долл. с 8,8800/8,9400 грн/долл. на 12:00.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию привело обострение политического кризиса, а также возможный сговор спекулянтов, цель которых, в том числе, вывести валюту за пределы страны.

Согласно утвержденным Кабинетом министров Украины макропоказателям развития экономики Украины на 2014 год, курс гривни к доллару США заложен на уровне 8,4-8,5 грн за доллар.