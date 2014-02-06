Установлен перечень оснований для аннулирования лицензий страховых компаний

С 24 января вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг №4677 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины». Распоряжение фиксирует требования относительно осуществления деятельности страховщика, нарушение которых может привести к применению мер воздействия в виде временной остановки или аннулирования лицензии.

По мнению комиссии, данная мера воздействия на страховщика является наиболее быстрой с точки зрения реализации и может эффективно прекратить нарушение страховщиком законодательства и позволит остановить вывод активов такого страховщика.

Основанием для остановки лицензии для Нацкомфинуслуг, согласно распоряжению, является повторное нарушение страховщиком законодательства, несоответствие фактического местонахождения страховщика адресу, указанному в договоре страхования, несоблюдение страховщиком требований законодательства в части обеспечения достаточного уровня платежеспособности.

Регулятор также может остановить лицензию в случае, если страховщик не отчитался перед Нацкомфинуслуг о результатах своей деятельности и при установлении факта предоставления страховщиком недостоверной информации.

Читайте такжеСК “Провита” и СК “Инкомстрах” утратили статус члена Моторного бюроОснованием для аннулирования лицензии для Нацкомфинуслуг является выявление недостоверных данных в документах, поданных страховщиком для получения лицензии, если такая информация повлияла на принятие решения о выдаче лицензии. Также основанием является неустранение страховщиком нарушений законодательства о финансовых услугах, по которым уже были применены меры воздействия, а также невозможность страховщика обеспечить выполнение требований лицензионных условий, установленных для страховой деятельности, например, в случае ликвидации страховщика.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 сентября 2013 года, в государственном реестре финансовых учреждений было зарегистрировано 2 102 финансовых учреждения, в том числе 411 страховых компаний.