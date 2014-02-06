Установлен перечень оснований для аннулирования лицензий страховых компаний
Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг установила перечень оснований, по которым имеет право остановить или аннулировать лицензии страховых компаний, сообщается на сайте комиссии.
С 24 января вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг №4677 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины». Распоряжение фиксирует требования относительно осуществления деятельности страховщика, нарушение которых может привести к применению мер воздействия в виде временной остановки или аннулирования лицензии.
По мнению комиссии, данная мера воздействия на страховщика является наиболее быстрой с точки зрения реализации и может эффективно прекратить нарушение страховщиком законодательства и позволит остановить вывод активов такого страховщика.
Основанием для остановки лицензии для Нацкомфинуслуг, согласно распоряжению, является повторное нарушение страховщиком законодательства, несоответствие фактического местонахождения страховщика адресу, указанному в договоре страхования, несоблюдение страховщиком требований законодательства в части обеспечения достаточного уровня платежеспособности.
Регулятор также может остановить лицензию в случае, если страховщик не отчитался перед Нацкомфинуслуг о результатах своей деятельности и при установлении факта предоставления страховщиком недостоверной информации.
Читайте такжеСК “Провита” и СК “Инкомстрах” утратили статус члена Моторного бюроОснованием для аннулирования лицензии для Нацкомфинуслуг является выявление недостоверных данных в документах, поданных страховщиком для получения лицензии, если такая информация повлияла на принятие решения о выдаче лицензии. Также основанием является неустранение страховщиком нарушений законодательства о финансовых услугах, по которым уже были применены меры воздействия, а также невозможность страховщика обеспечить выполнение требований лицензионных условий, установленных для страховой деятельности, например, в случае ликвидации страховщика.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 сентября 2013 года, в государственном реестре финансовых учреждений было зарегистрировано 2 102 финансовых учреждения, в том числе 411 страховых компаний.