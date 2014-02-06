Миндоходов активизирует сотрудничество с местной властью при формировании бюджетов

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко поручил главным управлениям министерства активизировать сотрудничество с местными органами исполнительной власти в части формирования местных бюджетов на 2014 год, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Для того чтобы в каждом регионе был обеспечен нормальный бюджетный процесс, необходимо оперативно согласовать все вопросы относительно ставок местных налогов на текущий год. И в этом большая роль должна принадлежать именно качеству аналитической работы и взаимодействию между органами доходов и сборов и местными властями. Ведь от того, насколько точно будут спрогнозированы доходы, будет зависеть и уровень финансирования местных общин в течение всего года", - цитирует пресс-служба Клименко.

Читайте такжеВ Кабмине призвали местные власти активизировать бюджетный процессКроме того, министр поручил руководителям главных управлений в тех регионах, где еще не утверждены местные бюджеты, усилить сотрудничество с представителями местной власти по установлению ставок местных налогов и сборов с учетом экономической ситуации в регионе.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, по состоянию на 25 января в стране утвержден 381 местный бюджет различных уровней, что составляет 3,2% от их общего количества.