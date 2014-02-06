Нацбанк ограничит покупку иностранной валюты на межбанке

Как сообщает пресс-служба НБУ, "постановление предусматривает, в частности: расширение возможностей поддержки ликвидности банков со стороны Национального банка Украины, установление нулевой ставки резервирования средств по краткосрочным внешним кредитам, определенные ограничения на выполнение поручений банковских клиентов в пределах остатков средств на их текущих счетах на начало операционного дня, временные ограничения на покупку иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины по отдельным операциям, определенные ограничения на сроки покупки уполномоченными банками иностранной валюты по поручению юридических лиц и физических лиц-предпринимателей".

Читайте такжеГривня на межбанке укрепилась до 9,1 грн за долларПостановление предусматривает, как отмечается в сообщении, повышение контроля за своевременностью выплат зарплаты, пенсий, стипендий и социальных выплат. Оно не ограничивает оплату расходов на обучение и лечение за рубежом, транспортировку больных, переводов, осуществляемых в случае изменения государства проживания, переводов, связанных с оплатой труда нерезидентов в Украине.

Читайте такжеКабмин не будет пересматривать бюджет из-за колебания курса гривни Кроме того, постановление повышает возможность прогнозирования пиковых нагрузок на валютном рынке, улучшает условия финансового мониторинга и не ограничивает использование гражданами их доходов и сбережений.

Постановление носит "временный и исключительно упреждающий характер" и направлено на защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банков. Оно вступает в силу с 7 февраля и будет действовать до принятия Нацбанком Украины отдельного решения.