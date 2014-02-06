Европейский центробанк сохранил ставки на рекордно низком уровне

Европейский центральный банк сохранил ключевую процентную ставку у рекордно низкого уровня.

Ставка по депозитам также была сохранена у нулевого значения.

Оба решения регулятора не стали неожиданностью для экспертов, которые ожидали сохранения ставок у предыдущих значений, пишут Вести Экономика.

В начале ноября совет управляющих ЕЦБ принял решение снизить ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня в 0,25% на фоне продолжающегося замедления темпов инфляции в еврозоне.

Рост потребительских цен в годовом выражении в еврозоне замедлился, по последним данным, до 0,7%, что намного ниже целевого ориентира ЕЦБ в 2%. Марио Драги уже как-то называл такие темпы роста цен "опасной территорией".

Месяц назад он фактически дал понять, что ЕЦБ готов к решительным действиям, если прогноз по инфляции ухудшится.

Читайте такжеЕвросистема за год сократила международные резервы на 21%В арсенале ЕЦБ осталось не так много инструментов для активных действий по борьбе с замедлением инфляции. До достижения нулевой ставки осталось всего 0,25%, поэтому, скорее всего, спешить регулятор не станет. Если инфляция и дальше продолжит падать, то тогда будут предприняты какие-то действия.