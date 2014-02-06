Нацбанк разработал механизм оперативного поддержания ликвидности банков

Как сообщает пресс-служба НБУ, «указанный механизм предусматривает проведение Национальным банком Украины внеочередных тендеров по поддержанию ликвидности банков, которые имеют отток срочных вкладов (депозитов) физических лиц, на срок до 360 дней. Решение о проведении таких тендеров будут приниматься по результатам анализа ситуации на денежно-кредитном рынке и состояния ликвидности банковской системы».

Как отмечается в сообщении, «особенности применения механизма оперативного поддержания ликвидности банков, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 06.02.2014 № 48, в частности, предусматривают, что: максимальный объем средств, которые банк может получить в соответствии с этим механизмом не может превышать объема оттока срочных вкладов (депозитов) физических лиц банка за определенный Национальным банком период; обеспечением кредита рефинансирования, будет выдаваться в соответствии с этим механизмом, могут быть государственные облигации Украины или иностранная валюта (доллар США, евро, английский фунт стерлингов, японская иена, швейцарский франк) процентная ставка по такому кредиту рефинансирования устанавливается на уровне тройной учетной ставки Национального банка».

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Комментируя принятие вышеупомянутого постановления директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова акцентировала внимание на превентивном характере разработки этого механизма.

”Хочу особо подчеркнуть, что на сегодня мы не наблюдаем критического оттока средств из банков. Указанный механизм разработан прежде всего с превентивной целью. Мы хотим, чтобы и банки, и население Украины были уверены в том, что при любом развитии событий банки будут в состоянии своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед гражданами”, - подчеркнула Щербакова и добавила, что такая уверенность служить залогом стабильной деятельности банков даже в случае усиления рыночной турбулентности.